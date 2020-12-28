Федерер впервые с 1999 года пропустит Australian Open

Возвращение звездного швейцарца откладывается

  • 28.12.2020 02:00
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Федерер впервые с 1999 года пропустит Australian Open
© AP. Роджер Федерер

39-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер, который восстанавливается после двух операций на колене, пропустит турнир Australian Open 2021.

Решение отложить возвращение 20-кратного чемпиона турниров Большого шлема было принято тренерами Северином Люти и Иваном Любичичем, а также тренером по физподготовке Пьером Паганини.

Отметим, что Федерер впервые в карьере пропустит Australian Open. С момента дебюта в 1999 году он ежегодно выступал на этом престижном турнире.

Напомим, последний раз Федерер выходил на корт в конце января 2020 года, когда в полуфинале Australian Open проиграл сербу Новаку Джоковичу. В том матче Роджер травмировался.

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Источник — AP News

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