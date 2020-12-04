Квалификация Australian Open-2021 пройдет за пределами Австралии

Квалификация Australian Open-2021 пройдет не в Австралии. Для проведения квалификации сейчас рассматриваются два варианта – ОАЭ и Лос-Анджелес.
Сама квалификация должна быть завершена до 15 января. После этого победители квалификации отправятся в Австралию, где будут вынуждены пройти карантин перед стартом турнира.
Также за неделю до старта Australian Open-2021 в Австралии планируется проведение двух турниров ATP и двух турниров WTA.
Ранее сообщалось о том, что участие в Australian Open-2021 планирует принять Элина Свитолина.
Источник — Twitter
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