Они потеряли $70 млн. Организаторы Australian Open понесли большие убытки

Организаторы Australian Open понесли убытки в размере $70 млн из-за ограничений, связанных с COVID-19, и карантина игроков на турнире 2021 года.

Об этом говорится в годовом отчете организации за 2020–2021 годы. В потери включены невысокие продажи билетов и других источники дохода. Tennis Australia зафиксировала чистый убыток в размере $70 млн в период с 30 июля 2020 года по 30 сентября 2021 года.

Денежные резервы Tennis Australia в размере $56 млн были исчерпаны, и организация взяла кредит в размере $28 млн, чтобы провести турнир в следующем году.

В 2022 году турнир вернется к своему обычному январскому слоту после того, как предыдущие соревнования были перенесены на февраль в 2021 году. Организаторы надеются, что все корты стадиона смогут работать на полную мощность.

Игрокам и официальным лицам, прошедшим вакцинацию, будет разрешено прилететь в Австралию и участвовать в соревнованиях без каких-либо требований карантина.