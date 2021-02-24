МУХОВА: «Мой надрыв мышц живота был чуть больше, чем у Джоковича»

Полуфиналистка Australian Open Каролина Мухова рассказала, что во время выступления в Мельбурне травмировала мышцы живота.

– Из аэропорта я сразу поехала на обследование мышц живота, потом домой в Оломоуц. Выяснилось, что у меня надрыв мышц. В Чехии я хотела провериться после трех дней и долгого перелета. Удивительно, но ситуация несколько улучшилась. Сейчас лучшее – это покой.

– Новак Джокович сказал, что у него был надрыв 2,5 см. Какого размера ваш и могут ли проблемы с мышцами живота, которые появились у многих игроков в Австралии, быть связаны с карантином?

– Мой надрыв чуть больше. У Джоковича он был справа, у меня – слева. У многих игроков были проблемы с животом, безусловно, поспособствовал карантин. Я больше лежала во время него, что, наверное, не очень хорошо для мышц живота.