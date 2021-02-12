Джокович может сняться с Australian Open

Серб получил травму в матче с Тэйлором Фрицем

  • 12.02.2021 19:57
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Джокович может сняться с Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня Новак Джокович в третьем раунде Australian Open в тяжелом 5-сетовом матче обыграл Тэйлора Фрица. Проблемы у первой ракетки мира возникли в первую очередь из-за травмы мышц живота, которую он получил по ходу матча.

После поединка Джокович заявил, что травма оказалась серьезной, и он может сняться с Australian Open:

«Сейчас я знаю, что это разрыв мышцы. Не думаю, что мне удастся оправиться от этого менее чем за два дня. Не знаю, выйду ли я на корт или нет. Я просто очень горжусь сегодняшним достижением».

Соперником Джоковича по четвертому раунду Australian Open будет 14-й сеяный канадец Милош Раонич.

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Источник — Евроспорт

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