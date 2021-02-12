Определились четыре пары 1/8 финала Australian Open у мужчин

В пятницу на кортах Мельбурна состоялись матчи третьего круга одиночной сетки у мужчин. Играла верхняя часть турнирной сетки.
Новак Джокович и Доминик Тим сыграли пятисетовые поединки, но оба сумели выиграть. Обидчик Сергея Стаховского Душан Лайович продолжает побеждать.
Australian Open. 1/16 финала (третий круг)
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Тэйлор Фриц [27] – 7:6(1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2
Милош Раонич [14] – Мартон Фучович – 7:6(2), 5:7, 6:2, 6:2
Душан Лайович [23] – Педро Мартинес Портеро – 6:7(6), 7:5, 6:1, 6:4
Александр Зверев [6] – Адриан Маннарино [32] – 6:3, 6:3, 6:1
Доминик Тим [3] – Ник Кирьос – 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4
Григор Димитров [18] – Пабло Каррено-Буста [15] – 6:0, 1:0 (отказ)
Феликс Оже-Альяссим [20] – Денис Шаповалов [11] – 7:5, 7:5, 6:3
Аслан Карацев [Q] – Диего Шварцман [8] – 6:3, 6:3, 6:3
Australian Open. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Милош Раонич [14]
Душан Лайович [23] – Александр Зверев [6]
Доминик Тим [3] – Григор Димитров [18]
Феликс Оже-Альяссим [20] – Аслан Карацев [Q]
Источник — Sport.ua
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