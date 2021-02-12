Определились четыре пары 1/8 финала Australian Open у мужчин

Новак Джокович едва не покинул турнир на ранней стадии

  • 12.02.2021 15:30
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Определились четыре пары 1/8 финала Australian Open у мужчин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

В пятницу на кортах Мельбурна состоялись матчи третьего круга одиночной сетки у мужчин. Играла верхняя часть турнирной сетки.

Новак Джокович и Доминик Тим сыграли пятисетовые поединки, но оба сумели выиграть. Обидчик Сергея Стаховского Душан Лайович продолжает побеждать.

Australian Open. 1/16 финала (третий круг)

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] –  Тэйлор Фриц [27] – 7:6(1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2
 Милош Раонич [14] –  Мартон Фучович – 7:6(2), 5:7, 6:2, 6:2

 Душан Лайович [23] –  Педро Мартинес Портеро –  6:7(6), 7:5, 6:1, 6:4
 Александр Зверев [6] –  Адриан Маннарино [32] – 6:3, 6:3, 6:1

 Доминик Тим [3] –  Ник Кирьос – 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4
 Григор Димитров [18] –  Пабло Каррено-Буста [15] – 6:0, 1:0 (отказ)

 Феликс Оже-Альяссим [20] –  Денис Шаповалов [11] – 7:5, 7:5, 6:3
 Аслан Карацев [Q] –  Диего Шварцман [8] – 6:3, 6:3, 6:3

Australian Open. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] –  Милош Раонич [14] 
 Душан Лайович [23] –  Александр Зверев [6]

 Доминик Тим [3] –  Григор Димитров [18]
 Феликс Оже-Альяссим [20] –  Аслан Карацев [Q]

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Источник — Sport.ua

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