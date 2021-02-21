ФОТО. Джокович в девятый раз выиграл Australian Open. Как это было

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В финальном матче сербский теннисист не оставил шансов четвертому сеяному Даниилу Медведеву из России.
Эмоции после победы Джоковича можно увидеть на фото ниже.
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Источник — Sport.ua
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