Есть 18-й титул! Джокович легко разобрался с Медведевым в финале Aus Open

Первая ракетка мира Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В финальном матче лидер посева не оставил шансов четвертому сеяному Даниилу Медведеву из России.
Australian Open. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия) – 7:5, 6:2, 6:2
Для серба это был девятый финал Australian Open, и во всех он одержал победы. Теперь у Новака 18 титулов Большого Шлема, больше только у Роджера Федерера и Рафаэля Надаля (по 20).
Это была восьмая встреча теннисистов, Джокович выиграл в пятый раз.
Источник — Sport.ua
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П.с. Єдине для мене не зрозуміло, чому до матчу серб не вважався фаворитом гри по котируванням букмеккерів. В одного 8 титулів лише тут, загалом 17 виграних шлемів, у суперника 0 і 0. Як так?
П.с. Єдине для мене не зрозуміло, чому до матчу серб не вважався фаворитом гри по котируванням букмеккерів. В одного 8 титулів лише тут, загалом 17 виграних шлемів, у суперника 0 і 0. Як так?
П.с. Єдине для мене не зрозуміло, чому до матчу серб не вважався фаворитом гри по котируванням букмеккерів. В одного 8 титулів лише тут, загалом 17 виграних шлемів, у суперника 0 і 0. Як так?
П.с. Єдине для мене не зрозуміло, чому до матчу серб не вважався фаворитом гри по котируванням букмеккерів. В одного 8 титулів лише тут, загалом 17 виграних шлемів, у суперника 0 і 0. Як так?
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