Есть 18-й титул! Джокович легко разобрался с Медведевым в финале Aus Open

Лидер мирового рейтинга победил в трех сетах, выиграв еще один титул Большого Шлема

  • 21.02.2021 12:39
  • 1343 просмотра
  • 17 комментариев
Есть 18-й титул! Джокович легко разобрался с Медведевым в финале Aus Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Первая ракетка мира Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В финальном матче лидер посева не оставил шансов четвертому сеяному Даниилу Медведеву из России.

Australian Open. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия) – 7:5, 6:2, 6:2

Для серба это был девятый финал Australian Open, и во всех он одержал победы. Теперь у Новака 18 титулов Большого Шлема, больше только у Роджера Федерера и Рафаэля Надаля (по 20).

Это была восьмая встреча теннисистов, Джокович выиграл в пятый раз. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    captain2009
    online
      captain2009, 21.02.2021 12:59
    0
    Ukrop, 21.02.2021 12:52
    Как же россияне на своего теннисиста молились. Уже и трофей ему вручили)))
    Ага, особенно после 3:3 в первой партии уже уверовали, что он мегакрут. И постоянно, по их словам, Новаку везло - "линия, линия" и.т.д. Словно Джокович не работал и сам ничего не создавал. Мал еще моск@ль для биг-3. АО для Джоковича - это не какой-нибудь Итоговый турнир.
    Ссылка
    Ukrop
    online
      Ukrop, 21.02.2021 12:59
    0
    Denmark1107, 21.02.2021 12:57
    Яка в очіло уверенАяігрА проти Стефаніса? Циципас всі сили залишив у грі з Рафою. 3:0 показало, що на котрі Топ і сміття.
    Это всё отговорки. Циципас по игровому стилю очень удобен россиянину
    Ссылка
    AleksMih
    online
      AleksMih, 21.02.2021 12:59
    0
    Ukrop, 21.02.2021 12:52
    Как же россияне на своего теннисиста молились. Уже и трофей ему вручили)))
    Фирма ракетки Хед Джока поздравила серба с победой еще вчера между прочим
    Ссылка
    Ukrop
    online
      Ukrop, 21.02.2021 12:57
    0
    Denmark1107, 21.02.2021 12:54
    Хех... щось я не бачу тут ХВаната заліського лай-на, видаваючого себе за якогось мадьяра. А щодо фіналу, так Джокович показав, що випадкове чудило для такого звершення не потрібно. Фінали бренду Grand повинен бути: Джок-Надаль, де цього смикання ляхами по 6:2. 6:3 не було б і близько. Чув, як після 3:0, зробилося 3:3, так заліська зграя ледь не побачила медведьонка переможцем Аби ж Циципас не виснажився повністю під час гіпер-гри з Надалем...
    Циципас просто удобный по игровой манере для россиянина. Нужно смотреть глубже-вот если бы Надаль с его опытищем так рано не поверил в свою победу....
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 21.02.2021 12:57
    -1
    Ukrop, 21.02.2021 12:51
    Травма живота у Джоковича, уверенная игра россиянина с Циципасом, последние 4 личных встреч... Достаточно причин выставить равные кэфы
    Яка в очіло уверенАяігрА проти Стефаніса? Циципас всі сили залишив у грі з Рафою. 3:0 показало, що на котрі Топ і сміття.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 21.02.2021 12:54
    0
    Хех... щось я не бачу тут ХВаната заліського лай-на, видаваючого себе за якогось мадьяра. А щодо фіналу, так Джокович показав, що випадкове чудило для такого звершення не потрібно. Фінали бренду Grand повинен бути: Джок-Надаль, де цього смикання ляхами по 6:2. 6:3 не було б і близько. Чув, як після 3:0, зробилося 3:3, так заліська зграя ледь не побачила медведьонка переможцем Аби ж Циципас не виснажився повністю під час гіпер-гри з Надалем...
    Ссылка
    Rainmaker
    online
      Rainmaker, 21.02.2021 12:54
    0
    Против "Ноле" нет приёма...
    Ссылка
    Ukrop
    online
      Ukrop, 21.02.2021 12:52
    +5
    Как же россияне на своего теннисиста молились. Уже и трофей ему вручили)))
    Ссылка
    Ukrop
    online
      Ukrop, 21.02.2021 12:51
    +2
    vital, 21.02.2021 12:45
    В фіналі все очікувано. Джокер тут найкращий!
    П.с. Єдине для мене не зрозуміло, чому до матчу серб не вважався фаворитом гри по котируванням букмеккерів. В одного 8 титулів лише тут, загалом 17 виграних шлемів, у суперника 0 і 0. Як так?
    Травма живота у Джоковича, уверенная игра россиянина с Циципасом, последние 4 личных встреч... Достаточно причин выставить равные кэфы
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 21.02.2021 12:48
    -1
    Хе-хе после 3-0 в первом сете,Медведев посчитал что *закусил удила*,но Джокович ими же и управлял,как?мне понравилось.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 21.02.2021 12:48
    +2
    Мда, борьба была только в первом сете... Но розыгрыши были зрелищные! Джоко с победой!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 21.02.2021 12:47
    +3
    Что-то я переоцениваю Медведа, похоже. Мне казалось, что он такая же ментальная скала, как и Джокович, но очень нет)) После проигранного первого сета начал психовать, как девочка, совсем рассыпался. Я не о сломанной ракетке, то ерунда. Джок был невероятно крут, такие дикие игровые срывы пошли у Медведа, мама не горюй. НО на ровном месте, метровые ауты. Поразила вторая подача при счете 30:30 чуть ли не под заднюю линию)) В общем, далеко Медведу до небожителей. Прежде всего по ментальности, а не по игре, бьет по мячу ракеткой он хорошо
    Ссылка
    vs-vorota
      vs-vorota, 21.02.2021 12:47
    +5
    Нарешті хтось поставив цього дистрофіка на місто. Коментатори на Евроспорті 1 стояли на колінах і смоктали у Данилки.
    Ссылка
    mmuk
      mmuk, 21.02.2021 12:45
    +5
    Матчбол розіграв красава! Рідко на таких турнірах виграють так матчбол
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 21.02.2021 12:45
    +1
    В фіналі все очікувано. Джокер тут найкращий!
    П.с. Єдине для мене не зрозуміло, чому до матчу серб не вважався фаворитом гри по котируванням букмеккерів. В одного 8 титулів лише тут, загалом 17 виграних шлемів, у суперника 0 і 0. Як так?
    Ссылка
    Петя Рудик
    online
      Петя Рудик, 21.02.2021 12:43
    +4
    Молодець Джоко!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.02.2021 12:43
    +3
    Очень слабенько играл Медведев,много простых ошибок,подача не всегда шла,плюс нервный Медведев какой то,Джокович конечно молодец
    Ссылка
    Ukrop
    online
      Ukrop, 21.02.2021 12:52
    +5
    Как же россияне на своего теннисиста молились. Уже и трофей ему вручили)))
    Ссылка
    vs-vorota
      vs-vorota, 21.02.2021 12:47
    +5
    Нарешті хтось поставив цього дистрофіка на місто. Коментатори на Евроспорті 1 стояли на колінах і смоктали у Данилки.
    Ссылка
    mmuk
      mmuk, 21.02.2021 12:45
    +5
    Матчбол розіграв красава! Рідко на таких турнірах виграють так матчбол
    Ссылка
    Петя Рудик
    online
      Петя Рудик, 21.02.2021 12:43
    +4
    Молодець Джоко!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 21.02.2021 12:47
    +3
    Что-то я переоцениваю Медведа, похоже. Мне казалось, что он такая же ментальная скала, как и Джокович, но очень нет)) После проигранного первого сета начал психовать, как девочка, совсем рассыпался. Я не о сломанной ракетке, то ерунда. Джок был невероятно крут, такие дикие игровые срывы пошли у Медведа, мама не горюй. НО на ровном месте, метровые ауты. Поразила вторая подача при счете 30:30 чуть ли не под заднюю линию)) В общем, далеко Медведу до небожителей. Прежде всего по ментальности, а не по игре, бьет по мячу ракеткой он хорошо
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.02.2021 12:43
    +3
    Очень слабенько играл Медведев,много простых ошибок,подача не всегда шла,плюс нервный Медведев какой то,Джокович конечно молодец
    Ссылка
    Ukrop
    online
      Ukrop, 21.02.2021 12:51
    +2
    vital, 21.02.2021 12:45
    В фіналі все очікувано. Джокер тут найкращий!
    П.с. Єдине для мене не зрозуміло, чому до матчу серб не вважався фаворитом гри по котируванням букмеккерів. В одного 8 титулів лише тут, загалом 17 виграних шлемів, у суперника 0 і 0. Як так?
    Травма живота у Джоковича, уверенная игра россиянина с Циципасом, последние 4 личных встреч... Достаточно причин выставить равные кэфы
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 21.02.2021 12:48
    +2
    Мда, борьба была только в первом сете... Но розыгрыши были зрелищные! Джоко с победой!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 21.02.2021 12:45
    +1
    В фіналі все очікувано. Джокер тут найкращий!
    П.с. Єдине для мене не зрозуміло, чому до матчу серб не вважався фаворитом гри по котируванням букмеккерів. В одного 8 титулів лише тут, загалом 17 виграних шлемів, у суперника 0 і 0. Як так?
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 21.02.2021 12:59
    0
    Ukrop, 21.02.2021 12:52
    Как же россияне на своего теннисиста молились. Уже и трофей ему вручили)))
    Ага, особенно после 3:3 в первой партии уже уверовали, что он мегакрут. И постоянно, по их словам, Новаку везло - "линия, линия" и.т.д. Словно Джокович не работал и сам ничего не создавал. Мал еще моск@ль для биг-3. АО для Джоковича - это не какой-нибудь Итоговый турнир.
    Ссылка
    Ukrop
    online
      Ukrop, 21.02.2021 12:59
    0
    Denmark1107, 21.02.2021 12:57
    Яка в очіло уверенАяігрА проти Стефаніса? Циципас всі сили залишив у грі з Рафою. 3:0 показало, що на котрі Топ і сміття.
    Это всё отговорки. Циципас по игровому стилю очень удобен россиянину
    Ссылка
    AleksMih
    online
      AleksMih, 21.02.2021 12:59
    0
    Ukrop, 21.02.2021 12:52
    Как же россияне на своего теннисиста молились. Уже и трофей ему вручили)))
    Фирма ракетки Хед Джока поздравила серба с победой еще вчера между прочим
    Ссылка
    Ukrop
    online
      Ukrop, 21.02.2021 12:57
    0
    Denmark1107, 21.02.2021 12:54
    Хех... щось я не бачу тут ХВаната заліського лай-на, видаваючого себе за якогось мадьяра. А щодо фіналу, так Джокович показав, що випадкове чудило для такого звершення не потрібно. Фінали бренду Grand повинен бути: Джок-Надаль, де цього смикання ляхами по 6:2. 6:3 не було б і близько. Чув, як після 3:0, зробилося 3:3, так заліська зграя ледь не побачила медведьонка переможцем Аби ж Циципас не виснажився повністю під час гіпер-гри з Надалем...
    Циципас просто удобный по игровой манере для россиянина. Нужно смотреть глубже-вот если бы Надаль с его опытищем так рано не поверил в свою победу....
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 21.02.2021 12:54
    0
    Хех... щось я не бачу тут ХВаната заліського лай-на, видаваючого себе за якогось мадьяра. А щодо фіналу, так Джокович показав, що випадкове чудило для такого звершення не потрібно. Фінали бренду Grand повинен бути: Джок-Надаль, де цього смикання ляхами по 6:2. 6:3 не було б і близько. Чув, як після 3:0, зробилося 3:3, так заліська зграя ледь не побачила медведьонка переможцем Аби ж Циципас не виснажився повністю під час гіпер-гри з Надалем...
    Ссылка
    Rainmaker
    online
      Rainmaker, 21.02.2021 12:54
    0
    Против "Ноле" нет приёма...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности