Свитолина собирается выступить на Australian Open-2021

Первая ракетка Украины не планирует пропускать турнир

  • 03.12.2020 23:23
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Свитолина собирается выступить на Australian Open-2021
© Jimmie 48 photography. Элина Свитолина

Элина Свитолина собирается выступить на Australian Open-2021. Об этом сообщает btu.org.ua.

Первый турнир Большого шлема сезона 2021 года, скорее всего, будет перенесен на февраль в связи с необходимостью прохождения карантина для теннисистов перед началом турнира.

Свитолина не пропускает Australian Open начиная с 2013 года. Ее лучший результат в Мельбурне – четвертьфиналы 2018 и 2019 годов. В 2020 году первая ракетка Украины вылетела в третьем раунде.

Ранее Свитолина получила награду от Cosmopolitan.

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Источник — Большой теннис Украины

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