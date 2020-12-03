Элина Свитолина собирается выступить на Australian Open-2021. Об этом сообщает btu.org.ua.

Первый турнир Большого шлема сезона 2021 года, скорее всего, будет перенесен на февраль в связи с необходимостью прохождения карантина для теннисистов перед началом турнира.

Свитолина не пропускает Australian Open начиная с 2013 года. Ее лучший результат в Мельбурне – четвертьфиналы 2018 и 2019 годов. В 2020 году первая ракетка Украины вылетела в третьем раунде.

Ранее Свитолина получила награду от Cosmopolitan.