Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила награду от журнала «Cosmopolitan Ukraine».
26-летняя теннисистка стала победительницей в номинации «Спортсменка года».
«Мне очень приятно, что я стала победительницей Cosmopolitan Ukraine Awards 2020 в номинации «Спортсмен года». Спасибо за ваш выбор», – написала Элина в инстаграме.
Напомним, в этом сезоне Элина выиграла два турнира WTA и сохранила место в топ-5 мирового рейтинга.
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Источник — Instagram
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