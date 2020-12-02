Свитолина получила награду от журнала Cosmopolitan

26-летняя теннисистка стала победительницей в номинации «Спортсменка года».

  • 02.12.2020 23:33
  • 495 просмотров
  • 2 комментария
Свитолина получила награду от журнала Cosmopolitan
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила награду от журнала «Cosmopolitan Ukraine».
 
26-летняя теннисистка стала победительницей в номинации «Спортсменка года».
 
«Мне очень приятно, что я стала победительницей Cosmopolitan Ukraine Awards 2020 в номинации «Спортсмен года». Спасибо за ваш выбор», – написала Элина в инстаграме.
 
Напомним, в этом сезоне Элина выиграла два турнира WTA и сохранила место в топ-5 мирового рейтинга.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 02.12.2020 23:56
    -1
    Жалко что корни и род украинки и ее детей прерваться раз и на всегда с монфисом. Просто констатирую факт.
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    Penal
    online
      Penal, 02.12.2020 23:42
    -4
    Свитолина уже забыла, когда была в Украине, украинский паспорт только для селфи.....
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