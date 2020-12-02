Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила награду от журнала «Cosmopolitan Ukraine».



26-летняя теннисистка стала победительницей в номинации «Спортсменка года».



«Мне очень приятно, что я стала победительницей Cosmopolitan Ukraine Awards 2020 в номинации «Спортсмен года». Спасибо за ваш выбор», – написала Элина в инстаграме.



Напомним, в этом сезоне Элина выиграла два турнира WTA и сохранила место в топ-5 мирового рейтинга.