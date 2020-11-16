Итоговый турнир ATP. Медведев снова одолел Зверева

16 ноября в Лондоне на мужском Итоговом турнире (ATP Finals) прошли первые матчи в группе Токио-1970.
Во второй встрече игрового дня Даниил Медведев (4-й номер посева) переиграл Александра Зверева (5).
Итоговый турнир ATP. Раунд-робин 1
Даниил Медведев (Россия) – Александр Зверев (Германия) – 6:3, 6:4
Это был восьмой очный поединок теннисистов, россиянин выиграл в третий раз. На недавнем Мастерсе в Париже Медведев обыграл Зверева в финальном матче.
В первом матче этой группы Новак Джокович (1) одолел Диего Шварцмана (8).
Источник — Sport.ua
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