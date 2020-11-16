Джокович стартовал победой над Шварцманом на Итоговом турнире ATP

16 ноября в Лондоне на мужском Итоговом турнире (ATP Finals) начались матчи в группе Токио-1970.
В первом матче игрового дня Новак Джокович (1) одолел Диего Шварцмана (8).
Итоговый турнир ATP. Раунд-робин 1
Новак Джокович (Сербия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 6:2
Это был шестой очный поединок теннисистов, все матчи выиграл Джокович.
Во втором матче этой группы сыграют Даниил Медведев (4) и Александр Зверев (5).
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Источник — Sport.ua
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