Чоловічий Підсумковий турнір-2020: передмова

У неділю стартує останнє серйозне тенісне змагання дивного і зім’ятого через коронавірус сезону-2020. Ювілейний, 50-й чоловічий Підсумковий турнір відбудеться у Лондоні. І це дуже непогано, адже аналогічне жіноче змагання у Шеньчжені було відмінено. Незважаючи на нібито хорошу ковідну статистику Китаю, в світі їй не особливо довіряють, тому жодного тенісного турніру цього року там не пройшло.

Майже усі найкращі тенісисти планети з’їхалися до Лондона. Серед них не буде тільки Роджера Федерера. Суперветеран продовжує заліковувати коліно і сподівається вийти на корт уже на початку наступного року в Австралії. Тут швейцарцю варто позаздрити, адже мало хто в світі зараз наважується заглядати на півтора місяці в майбутнє. Двоє з трьох Великих – Новак Джокович і Рафаель Надаль – залишаються в строю і будуть боротися за трофей. Як і минулорічні переможець і фіналіст турніру, Стефанос Циципас та Домінік Тім. Варто звернути увагу на двох росіян, Даніїла Медведєва та Андрєя Рубльова, які набули серйозної форми до кінця сезону.

Традиційно вісімка найкращих на Підсумковому ділиться на дві групи, в яких тенісисти грають за коловою системою у так званому раунді-робін. По двоє найкращих з кожного квартету виходять до півфіналів, переможці яких виявляють в очній зустрічі тріумфатора турніру. Система нарахування очок у чоловіків наступна. В раунді-робін за кожну перемогу спортсменові нараховується по 200 очок без якихось бонусів за поразки. 400 залікових пунктів приносить виграш півфінальної зустрічі, і 500 – перемога на турнірі. Можливий максимум – 1500 очок.

Посеред тижня було проведене жеребкування, про результати якого і поговоримо. З нагоди 50-річчя турніру, назви двом групам раунду-робін дали наступні: Токіо-1970 (перші місце та рік проведення Підсумкового) та Лондон-2020. Зазвичай ці групи іменувалися на честь видатних тенісистів минулого.

Група Токіо-1970

[1] Новак Джокович (Сербія)

[4] Даніїл Медведєв (Росія)

[5] Александр Звєрєв (Німеччина)

[8] Дієго Шварцман (Аргентина)

Перша ракетка світу, Новак Джокович, є одним з головних ньюзмейкерів цього сезону. Він переміг на Australian Open, а також на Мастерсах у Цинциннаті та Римі. Встиг створити нову асоціацію гравців АТР, претендуючи на президентство у ній. Потрапив у гучний скандал на US Open, завдавши шкоди жінці-лінійному арбітру, спересердя вибивши м’яч їй у шию та отримавши за це дискваліфікацію з турніру. Нарешті, два тижні тому на змаганні у Відні вперше в кар’єрі програв «лакі-лузеру». Щасливчиком виявився Лоренцо Сонего. Після цього Джокович пропустив Мастерс у Парижі, щоб якнайкраще підготуватися до Підсумкового турніру.

Результати сезону: 4 титули (1 Шолом), 39 перемог, 3 поразки (на харді 28-2).

Статистика особистих зустрічей із суперниками по групі:

Джокович – Медведєв 4-2 (цього сезону 1-0)

Джокович – Звєрєв 4-2 (1-0, ця перемога сталася на тренувальному турнірі посеред карантину, тому всерйоз до неї ставитися не варто)

Джокович – Шварцман 5-0 (2-0)

Даніїл Медведєв у цьому сезоні виступив не настільки яскраво, як у минулому. До кінця минулого тижня до фіналу жодного турніру йому не вдавалося дістатися. Так, був півфінал US Open, але ж у Нью-Йорку рік тому він грав у фіналі. На паризькому Мастерсі росіянин почав виглядати більш звично і у вирішальному матчі переміг Александра Звєрєва, з яким йому скоро доведеться зійтись на корті у Лондоні. До речі, у чвертьфіналі Парижа Медведєв розгромив іншого колегу по групі Токіо-1970, Шварцмана.

Результати сезону: 1 титул (Париж - Мастерс), 23 перемоги, 10 поразок (на харді – 23-8).

Статистика особистих зустрічей:

Медведєв – Звєрєв 2-5 (1-0)

Медведєв – Шварцман 4-0 (2-0)

Александр Звєрєв у 2020-му, нарешті, почав виправдовувати аванси, які видаються йому з року в рік щодо майбутніх успіхів на Шоломах. В Австралії на початку року він дійшов до півфіналу, де поступився Домініку Тіму. А в США після локдауну ледь не виграв дебютний ТВШ, програвши у фінальному трилері… ясна річ, тому ж самому Тіму. У жовтні Звєрєв виграв два поспіль домашні турніри серії АТР-250 у Кельні, а минулого тижня дістався до фіналу вже згаданого вище Мастерса в Парижі. Варто нагадати, що два роки тому Звєрєв уже вигравав Підсумковий турнір.

Результати сезону: 2 титули, 27 перемог, 9 поразок (на харді – 24-8).

Статистика особистих зустрічей:

Звєрєв – Шварцман 2-2 (1-0, фінал Кельна-2)

Дієго Шварцман цього сезону ніби задався метою довести тенісному світу, що навіть зі зростом 170 см можна досягати неабияких успіхів. Восени на улюбленому ґрунті в Римі він дійшов до фіналу, здолавши на шляху вперше за 10 особистих зустрічей самого Рафу. Відразу після цього стався півфінал на Ролан Гаррос, де Надаль взяв реванш. Це дало можливість Шварцману вперше в кар’єрі увійти до топ-10 і дебютувати у Лондоні. Щоправда, жодного титулу в сезоні Дієго так і не здобув.

Результати сезону: 0 титулів, 25 перемог, 12 поразок (на харді – 10-8).

Фаворитом як групи Токіо-1970, так і всього турніру, зі зрозумілих причин, вважається Новак Джокович. Однак не потрібно забувати, що в останні три роки головні фаворити в Лондоні не тріумфували жодного разу, і тільки у 2018-му хтось із Великих (якраз Новак) діставався до фіналу. Тому варіант, за якого Медведєв та Звєрєв можуть не пустити Джоковича у півфінал, не можна скидати з рахунків. Очевидною бачиться тільки роль аутсайдера у Шварцмана. Хард, та ще й у залі, не є його стихією, і зачепитися бодай за одну перемогу дебютанту буде вкрай складно.

Група Лондон-2020

[2] Рафаель Надаль (Іспанія)

[3] Домінік Тім (Австрія)

[6] Стефанос Циципас (Греція)

[7] Андрєй Рубльов (Росія)

Рафаелю Надалю цей ковідний сезон давався важко. На старті сезону він дійшов до півфіналу Australian Open, потім переміг в Акапулько, і наступив локдаун. Після рестарту грати US Open на харді, а через два тижні – Ролан Гаррос на ґрунті із енерговитратним стилем тенісу Рафи вкрай складно. Тому Надаль не поїхав до Америки, а зосередився на відкритому чемпіонаті Франції, який блискуче виграв, ставши його 13-разовим переможцем. Перехід на хард паризького Мастерсу для іспанця не склався найкращим чином. З боями він дістався до півфіналу, де поступився Александру Звєрєву.

Результати сезону: 2 титули (1 Шолом), 25 перемог, 5 поразок (на харді – 16-4).

Статистика особистих зустрічей:

Надаль – Тім 9-5 (0-1)

Надаль – Циципас 6-1 (0-0)

Надаль – Рубльов 1-0 (0-0)

Домінік Тім запам’ятає поточний рік назавжди. Адже саме у вересні 2020-го 27-річний австрієць виграв свій перший Шолом. Звичайно, можна казати, що на US Open не приїхав Надаль, а Джокович отримав безглузду дискваліфікацію, однак до історії своє прізвище записав саме Тім, а не хтось інший. Також не забуваємо про вихід Домініка до фіналу січневого Australian Open. Востаннє на корт австрієць виходив два тижні тому. У віденському чвертьфіналі він поступився Рубльову, з яким зіграє на груповому етапі в Лондоні.

Результати сезону: 1 титул (але який!), 22 перемоги, 7 поразок (на харді – 16-5).

Статистика особистих зустрічей:

Тім – Циципас 5-3 (1-0, на карантинному виставковому турнірі)

Тім – Рубльов 3-3 (1-2)

Після минулорічної перемоги на підсумковому турнірі в нинішньому сезоні Стефанос Циципас видатних результатів не досягнув. Варто виділити півфінал Ролан Гаррос та фінал Гамбурга напередодні французького Шолому. Єдиний титул було здобуто в Марселі на турнірі АТР-250 ще перед початком карантину. На останніх змаганнях у Відні та Парижі Циципас програвав у другому та першому матчах відповідно.

Результати сезону: 1 титул, 28 перемог, 12 поразок (на харді – 17-9).

Статистика особистих зустрічей:

Циципас – Рубльов 3-3 (1-1, обидва матчі на ґрунті)

У першому ж сезоні на високому рівні, який Андрєю Рубльову вдалося провести без травм, він завоював найбільше серед усіх тенісистів Туру титулів за 2020-й рік. Успішним для нього був як початок року (Доха, Аделаїда), так і час після рестарту (Гамбург, Санкт-Петербург, Відень). Так, серед переліку тріумфів немає змагань вище за категорію АТР-500. Тим не менше, ці результати дозволили молодому росіянину вперше пробитися до топ-10 і дебютувати на Підсумковому турнірі.

Результати сезону: 5 титулів, 40 перемог, 8 поразок (на харді – 30-6).

У групі Лондон-2020 варіантів може бути багато. Найменшими шанси вийти до півфіналу вбачаються у минулорічного тріумфатора. Зараз Циципас знаходиться явно не в найкращих кондиціях. Чи набрав необхідну форму Надаль і як почуватиметься у серйозній компанії потужний дебютант змагань Рубльов, дізнаємося вже по ходу турніру. Треба пам’ятати, що на чоловічих Підсумкових останніми роками трапляється дуже багато несподіванок, і прогнозувати їхні результати важко. У нинішньому ковідному сезоні – і поготів.

У неділю турнір стартує матчами групи Лондон-2020.

16.00 Домінік Тім – Стефанос Циципас

22.00 Рафаель Надаль – Андрєй Рубльов