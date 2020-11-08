Медведев стал победителем Мастерса в Париже

В воскресенье, 8 ноября, состоялся финал Мастерса в Париже.
В поединке за титул Даниил Медведев из России (№5 ATP) после проигрыша первого сета переиграл Александра Зверева из Германии (№7 ATP).
Париж. Финал
Александр Зверев (Германия) – Даниил Медведев (Россия) – 7:5, 4:6, 1:6
Зверев и Медведев сыграли седьмой очный матч, это всего вторая победа россиянина. Ранее он обыграл Зверев в финале Мастерса в Шанхае.
Для Александра это был седьмой финал Мастерсов (3 победы), для Медведева – четвертый (3 победы). Оба впервые в карьеры сражались за титул в Париже.
Благодаря этой победе Медведев обойдет в рейтинге ATP Роджера Федерера и поднимется на четвертую строчку. Зверев также немного улучшит свое положение в мировой классификации, опередив Стефаноса Циципаса, у которого отнимут очки за прошлогоднюю победу на Итоговом турнире.
Источник — Sport.ua
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