Медведев стал победителем Мастерса в Париже

В воскресенье, 8 ноября, состоялся финал Мастерса в Париже.



В поединке за титул Даниил Медведев из России (№5 ATP) после проигрыша первого сета переиграл Александра Зверева из Германии (№7 ATP).



Париж. Финал

Александр Зверев (Германия) – Даниил Медведев (Россия) – 7:5, 4:6, 1:6



Зверев и Медведев сыграли седьмой очный матч, это всего вторая победа россиянина. Ранее он обыграл Зверев в финале Мастерса в Шанхае.



Для Александра это был седьмой финал Мастерсов (3 победы), для Медведева – четвертый (3 победы). Оба впервые в карьеры сражались за титул в Париже.

Благодаря этой победе Медведев обойдет в рейтинге ATP Роджера Федерера и поднимется на четвертую строчку. Зверев также немного улучшит свое положение в мировой классификации, опередив Стефаноса Циципаса, у которого отнимут очки за прошлогоднюю победу на Итоговом турнире.