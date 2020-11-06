34-летняя украинка Катерина Бондаренко завершила выступление в парном турнире ITF в Чарльстоне.
В матче второго раунда Бондаренко в паре с Ольгой Говорцовой из Беларуси потерпела поражение.
ITF. Чарльстон. Пары, 2-й раунд.
Катерина Бондаренко (Украина) / Ольга Говорцова (Беларусь) – Астра Шарма (Австралия) / Малар Шериф Ахмед Абдельазиз (Египет) – 1:6, 6:3, [6:10]
Напомним, ранее Бондаренко вылетела в первом круге одиночной сетки.
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Источник — Sport.ua
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