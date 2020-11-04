Чарльстон. Бондаренко вылетела в первом круге

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко, которая через квалификацию пробилась в основную сетку турнира в американском Чарльстоне, выбыла в первом круге.
Бондаренко уступила мексиканце Ренате Сарасуа в двух сетах - 3:6, 1:6.
Катерина продолжит выступления в Чарльстоне в парном разряде.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.