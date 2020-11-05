В грядущем туре Лиги Европы в рамках группового этапа один из аутсайдеров турнира примет на своем поле одного из фаворитов. Конечно же, все в предвкушении победы подопечных Жозе Моуриньо, однако все может сложиться совсем по-другому, так как не факт, что португальский специалист вновь не выпустит полузапасной состав.

«Лудогорец»

Подопечные Станислава Генчева в нынешнем сезоне демонстрируют среднюю игру, коллектив занимает первое место во внутреннем чемпионате, однако конкуренты находятся настолько близко, что одна осечка может моментально скинуть действующего чемпиона с трона.

В рамках нынешней еврокубковой кампании у «орлов» дела складываются весьма посредственно. Уже в первом же раунде отбора в Лигу чемпионов «Лудогорец» вылетел от датского «Мидьюлланна», однако уже в отборе к Лиге Европы смог реабилитироваться победой над минским «Динамо» и попасть в групповой этап. Уже на данной стадии болгарский клуб проваливается и демонстрирует отвратительные результаты, в первом туре коллектив проиграл «Антверпену» в домашних стенах, а в прошлом матче не смог совладать с «ЛАСКом» и вновь потерпел поражение.

«Тоттенхэм Хотспур»

Подопечные Жозе Моуриньо, в отличии от соперников, хорошо начали сезон, «шпоры» находятся в зоне Лиги чемпионов в рамках английской Премьер-лиги и не проигрывают пять матчей кряду. Лондонцы делают больший упор на чемпионат, это можно понять хотя бы по тому, как португальский специалист выстраивает игру в Лиге Европы и какой состав выбирает.

В качестве примера можно взять игру прошлого тура против «Антверпена». Моуриньо явно недооценил соперника и оставил лучших игроков атаки в запасе, да и сами игроки видя поведение тренера слегка расслабились, за что в первом тайме получили оплеуху в виде гола Рафаэлова. В начале второй половины встречи «особенный» выпустил сразу пять новых игроков, в числе которых были Сон и Кейн, однако, даже несмотря на массированную замену, лондонцы не смогли нанести ни единого удара в створ ворот соперников и минимально уступили в той встрече.

Личные встречи команд

Команды впервые в истории сойдутся в очном противостоянии.

Предполагаемые составы команд

«Лудогорец»: Илиев, Сисиньо, Моци, Вердон, Недялков, Баджи, Сантана, Янков, Анисент, Текпетей, Ману.

«Тоттенхэм»: Льорис, Доэрти, Санчес, Альдервейрельд, Дэвис, Хойбьерг, Уинкс, Бэйл, Ло Чельсо, Сон, Кейн.

Прогноз на противостояние

Моуриньо явно должен сделать выводы из прошедшего матча, а потому мы ожидаем появления на поле более серьезного состава, чем в прошлом туре. К тому же, перед небольшим перерывом на игры сборных команде важно будет закрепиться на одном из первых мест в группе J. Учитывая вышеперечисленные факторы, мы считаем что оптимальным вариантом для ставки на грядущее противостояние будет позиция – П2 с форой -1.5 с коэффициентом 1.82 по линии FavBet.



5 ноября, четверг