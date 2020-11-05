Лудогорец
1 : 3
Тоттенхэм
05.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лига Европы. Тоттенхэм уверенно обыграл Лудогорец

Команда Жозе Моуриньо одержала вторую победу на групповом этапе

  • 05.11.2020 22:01
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  • 1 комментарий
Лига Европы. Тоттенхэм уверенно обыграл Лудогорец
© twitter.com/SpursOfficial

Сегодня, 5 ноября «Тоттенхэм» в третьем туре Лиги Европы на выезде уверенно обыграл «Лудогорец» со счетом 3:1. Теперь на счету подопечных Жозе Моуриньо 6 очков. Другой матч третьего тура в Группе J между «Антверпеном» и ЛАСКом начался в 22:00.

«Лудогорец» - «Тоттенхэм» - 1:3
Голы: 0:1 – 13 Кейн, 0:2 – 32 Лукас Моура, 1:2 – 50 Кешерю, 1:3 – 62 Ло Чельсо.

«Лудогорец» – Илиев, Терзиев, Вердон, Недялков, Икоко, Янков (Тшибота, 75), Баджи (Йорданов, 90), Каули, Абель (Алекс Сантана, 59), Ману (Текпетей, 46), Кешерю (Митков, 59).

«Тоттенхэм» – Харт, Дэвис, Алдервейрелд, Доэрти, Дайер, Уинкс, Ло Чельсо (Ндомбеле, 72), Сиссоко (Хейбьерг, 46), Лукас Моура (Сон Хын Мин, 61), Бэйл (Бергвейн, 65), Кейн (Винисиус, 46).

Предупреждения: Абель (15), Доэрти (79).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 05.11.2020 22:26
    0
    Тю за что баните,первый раз за лет 13.
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 05.11.2020 22:26
    0
    Тю за что баните,первый раз за лет 13.
    Ссылка
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