Сегодня, 5 ноября «Тоттенхэм» в третьем туре Лиги Европы на выезде обыграл «Лудогорец» со счетом 3:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Джовани Ло Сельсо (Тоттенхэм).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Клаудиу Кешерю (Лудогорец).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Моура (Тоттенхэм).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
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Источник — Sport.ua
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