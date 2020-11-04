Один из самых очевидных матчей с точки зрения букмекерских контор пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», где местная «Севилья» примет «Краснодар». Конечно же, неоспоримым фаворитом выступают хозяева, к тому же у гостей отсутствуют сразу четыре игрока основы, что еще больше поднимает шансы на победу для испанского коллектива.

«Севилья»

Действующие чемпионы Лиги Европы на данный момент имеют четыре очка в активе и занимают второе место в группе E Лиги чемпионов. Жеребьевка для «красно-белых» прошла очень успешно, нынешний соперник в лице «Краснодара», а также «Челси» и «Ренн», хотя и являются не самыми слабыми клубами в нынешнем розыгрыше самого престижного клубного футбольного турнира, но нынешняя «Севилья» вполне способна одолеть каждого из них, а также обеспечить себе досрочный выход из группы.

В прошлом туре «нервионцы» на домашнем стадионе сражались против «Ренна». Подопечные Юлена Лопетеги статистически уничтожили французов практически во всех показателях, начиная от владения мячом, заканчивая фолами и горчичниками. Отметим также тот факт, что «красно-черные» не подали ни единого углового и лишь дважды попали в створ. Правда свое доминирование «Севилья» конвертировала в качестве изменения счета лишь однажды, автором результативного удара стал Де Йонг, который и принес хозяевам минимальную викторию.

«Краснодар»

Мураду Мусаеву сейчас не позавидуешь, как мы писали ранее, в составе «черно-зеленых» серьезные проблемы, на матче против «красно-белых» не появятся Кабелла, Ари, Клаэссон, Петров и Стоцкий, а также под большим вопросом находится Вандерсон. Особенно ощутимы будут потери Кабеллы и Вандерсона, именно во многом благодаря французскому полузащитнику «Краснодар» смог пройти квалификацию и впервые в истории попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Также отметим и в общем не лучшую форму «быков», коллектив в РПЛ смотрится не очень уверено и проиграл три из последних четырех матчей.

В прошлом туре Лиги чемпионов «Краснодар» на родном стадионе противостоял «Челси». Первую половину матча хозяева держались неплохо и даже пропущенный мяч не смог сломить дух команды, однако во второй половине заключительного тайма подопечные Мусаева откровенно посыпались и пропустили три гола, проиграв в итоге со счетом 0:4.

Личные встречи команд

Данные клубы дважды играли между собой, первый раз «Краснодар» переиграл «Севилью» со счетом 2:1 а во второй встрече «нервионцы» смогли разгромить «быков» с результатом 3:0.

Предполагаемые составы команд

«Севилья»: Боно, Навас, Кунде, Карлос, Акуна, Джордан, Фернандо, Оливер, Окампос, Эль-Хаддади, Де Йонг.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Кайо, Чернов, Газински, Вильена, Ольссон, Уткин, Рамирес, Берг.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что подопечные Юлена Лопетеги смогут без проблем переиграть «Краснодар» с разницей в два или более мячей. А потому нашей ставкой будет позиция – ф. -1.5 на хозяев с коэффициентом 1.65 по линии FavBet.



4 ноября, среда