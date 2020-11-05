Хулен ЛОПЕТЕГИ: «В матче с Краснодаром мы показали бойцовский характер»

Главный тренер «Севильи» – о волевой победе над российским клубом

  • 05.11.2020 07:33
  • 289 просмотров
  • 0 комментариев
Хулен ЛОПЕТЕГИ: «В матче с Краснодаром мы показали бойцовский характер»
© EFE. Хулен Лопетеги

Наставник испанской «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал победу над российским «Краснодаром» (3:2) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Это была трудная, но заслуженная победа. Все, что могло пойти не так, пошло не так. Мы хорошо начали, затем судья назначил пенальти в нашу пользу, потом отменил [после проверки VAR]. Затем гости забили со штрафного, а тут же еще и пенальти...

В итоге мы уже проигрываем 0:2. Добавьте к этому еще и красную карточку Наваса. Сегодня нам пришлось очень тяжело, но команда показала бойцовский характер и победила, несмотря на все проблемы.

Я доволен характером, настроем и работой игроков. Это был потрясающий вечер. Мы создали много моментов и в итоге добились своей цели - набрали три очка», - сказал Лопетеги.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности