Хулен ЛОПЕТЕГИ: «В матче с Краснодаром мы показали бойцовский характер»

Наставник испанской «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал победу над российским «Краснодаром» (3:2) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Это была трудная, но заслуженная победа. Все, что могло пойти не так, пошло не так. Мы хорошо начали, затем судья назначил пенальти в нашу пользу, потом отменил [после проверки VAR]. Затем гости забили со штрафного, а тут же еще и пенальти...
В итоге мы уже проигрываем 0:2. Добавьте к этому еще и красную карточку Наваса. Сегодня нам пришлось очень тяжело, но команда показала бойцовский характер и победила, несмотря на все проблемы.
Я доволен характером, настроем и работой игроков. Это был потрясающий вечер. Мы создали много моментов и в итоге добились своей цели - набрали три очка», - сказал Лопетеги.
Источник — УЕФА
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