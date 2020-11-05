Краснодар в большинстве проиграл Севилье, Челси разгромил Ренн

4 ноября прошли матчи 3-го тура Лиги чемпионов.
Краснодар в большинстве проиграл Севилье (2:3), а Челси разгромил Ренн (3:0).
Лига чемпионов
3-й тур. Группа E
«Севилья» (Испания) — «Краснодар» (Россия) — 3:2
Голы: Сулейманов, 17 (0:1). Берг, 21 — с пенальти (0:2). Ракитич, 42 (1:2). Эн-Несири, 69 (2:2). Эн-Несири, 72 (3:2).
«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Кунде (Оскар Родригес, 34), Диегу Карлос, Эскудеро (Акунья, 34), Гудель, Ракитич, Хоан Хордан (Эн-Несири, 60), Окампос, де Йонг (Рекик, 83), Эль-Хаддади (Фернанду Режес, 60).
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес (Сорокин, 46), Мартынович, Кайю, Чернов, Газинский, Уткин (Вандерсон Масиэл, 75), Олссон, Сулейманов, Берг, Сабуа (Сперцян, 34. Классон, 65).
Предупреждения: Кунде, 16. Оскар Родригес, 49. Сперцян, 51. Кайю, 59. Берг, 90.
Удаление: Хесус Навас, 45+4 (лишение явной возможности забить гол).
Судьи: Брих. Борш, Лупп (все — Германия).
Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
«Челси» (Англия) — «Ренн» (Франция) — 3:0
Голы: Вернер, 10 — с пенальти (1:0). Вернер, 41 — с пенальти (2:0). Абрахам, 50 (3:0).
«Челси» (Англия): Менди, Тиагу Силва (Рюдигер, 68), Зума, Чилвелл (Эмерсон, 63), Джеймс, Жоржинью, Канте (Ковачич, 63), Маунт, Вернер, Зиех (Хадсон-Одои, 75), Абрахам (Жиру, 63).
«Ренн»: Гомис, Да Силва, Траоре, Далберт, Агерд, Н`Зонзи (Гренье, 62), Буриго, Леа Силики (Трюффер, 46), Гбохо (Дель Кастильо, 63), Гирасси (Юну, 76), Террье (Доку, 62).
Предупреждения: Далберт, 10. Канте, 26. Зиех, 32. Жоржинью, 65. Ковачич, 79. Дель Кастильо, 89.
Удаление: Далберт, 40.
Судья: Цвайер (Германия).
4 ноября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
Турнирные таблицы Лиги чемпионов
Источник — Sport.ua
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