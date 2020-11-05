Севилья – Краснодар – 3:2. Видео голов и обзор матча

В матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов испанская «Севилья» на своем поле одержала волевую победу над «Краснодаром» со счетом 3:2.
События матча
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Нэсури (Севилья).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Нэсури (Севилья).
|45'
|Хесус Навас (Севилья) получает красную карточку.
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Ракитич (Севилья).
|21'
|ГОЛ ! С пенальти забил Маркус Берг (Краснодар).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Магомед Сулейманов (Краснодар).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.