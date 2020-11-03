Бавария в суперрезультативном матче перестреляла РБ Зальцбург

Во вторник, 3 ноября, состоялся второй матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов в группе A.



Мюнхенская «Бавария» на выезде сумела добыть три очка в противостоянии с австрийским клубом «РБ Зальцбург».



Лига чемпионов. Группа A, третий тур



«РБ Зальцбург» – «Бавария» – 2:6

Голы: 1:0 – 4 Бериша, 1:1 – 21, пенальти Левандовски, 1:2 – 44, автогол Кристенсен, 2:2 – 66 Окугава, 2:3 – 79 Боатенг, 2:4 – 83 Сане, 2:5 – 88 Левандовски, 2:6 – Эрнандес.



Напомним, в первом матче этого группы «Локомотив» и «Атлетико» поделили очки.