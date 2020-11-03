Зальцбург - Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов болельщиков ожидает интереснейшее противостояние, в котором в очной дуэли сойдутся «Зальцбург» и «Бавария». Обе команды являются доминирующими силами внутри своих национальных чемпионатов, поэтому интересно будет посмотреть, что же команды подготовили для международной арены.

«Ред Булл Зальцбург»

Джесси Марш самый успешный тренер их США по футболу на территории Европы. Его подопечные семь раз кряду становились чемпионами Австрии, потому клуб регулярно выступает в Лиге чемпионов. Пока что «быки» не являются мощными соперниками для топовых клубов, однако они не единожды демонстрировали свою состоятельность и готовность сражаться. На данный момент команда располагается на последнем месте в группе А имея в активе всего одно очко. Но такой результат обусловлен результативной домашней ничей с «Локомотивом», поэтому у «красно-белых» есть все шансы на проход в еврокубковкую весну, путь и не в самом престижном турнире.

В прошлом туре подопечные Джесси Марша на выезде противостояли мадридскому «Атлетико». В первом тайме гости лишь немного уступали хозяевам, при этом после свистка на перерыв счет был равным. Однако во второй половине встречи «матрасники» смогли переиграть «Зальцбург» и заслуженно одержали викторию.

«Бавария»

«Звезды юга» продолжают свое доминирование на всех фронтах. Менеджеры «Баварии» сделали одно из самых удачных решений за последние годы пригласив на тренерский мостик вместо Нико Ковача Ханца-Дитера Флика, немецкий специалист вернул «баварцам» дух победителей и заставил их работать как единый механизм. В прошлом сезоне его подопечные сделали требл и были безоговорочно лучшей футбольной командой на Земле. Теперь «красные» стремятся закрепить данное звание на еще один сезон, благо ресурсов для этого предостаточно. Особенно впечатляет Роберт Левандовски, польский форвард настоящий терминатор, за шесть матчей в Бундеслиге он наколотил десять голов в ворота соперников и отдал три голевые передачи.

В прошлом туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» сражалась против московского «Локомотива». Уже на тринадцатой минуте Горецка вывел немцев вперед, со счетом 0:1 завершился первый тайм. Однако во втором россияне отказались сдаваться и смогли забить ответный мяч, автором которого стал Антон Миранчук, но «звезд юга» только раззадорили контратаки «железнодорожников» и они сами понеслись вперед и добыли викторию с результатом 1:2, а победный гол на семьдесят девятой минуте забил Йозуа Киммих.

Личные встречи команд

Команды дважды встречались между собой, оба матча они провели в рамках товарищеских противостояний, в них была зафиксирована одна ничья, а также один раз победу одержал «Зальцбуг» с результатом 3:0.

Ориентировочные составы

«Ред Булл Зальцбург»: Станкович, Кристенсен, Сильва, Онгюэне, Ульмер, Юнусович, Камара, Мвепу, Бериша, Собослаи, Койта.

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес, Киммих, Горецка, Гнабри, Мюллер, Коман, Левандовски.

3 ноября, вторник