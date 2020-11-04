Ханс-Дитер ФЛИК: «Бавария показала свою силу»

Наставник мюнхенского клуба подвел итоги победы над «Зальцбургом» (6:2)

  • 04.11.2020 15:03
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Ханс-Дитер ФЛИК: «Бавария показала свою силу»
© ФК Бавария Мюнхен. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подвел итоги победы над «Зальцбургом» (6:2) в Лиге чемпионов.

«Зальцбург» играл именно так, как мы себе это представляли. После перехвата мяча они быстро переключались, демонстрировали хорошее движение в глубину нашей обороны. Несколько раз они нас поймали. Несмотря ни на что, мы в итоге показали свою силу. Для зрителей это определенно был топ-матч, для тренеров не такой уж топ. С этим нужно жить. После 2:2 мы вернулись в игру и в итоге решили ее в свою пользу», — отметил Флик.

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Источник — ФК Бавария

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