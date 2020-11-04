РБ Зальцбург – Бавария – 2:6. Видео голов и обзор матча

В матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов «Бавария» на выезде разгромила «РБ Зальцбург» со счетом 6:2.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас-Франсуа Эрнандес (Бавария).
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Лерой Сане (Бавария).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Жером Боатенг (Бавария).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Масая Окугава (Зальцбург).
|44'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Расмус Кристенсен (Зальцбург).
|21'
|ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Бавария).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Мергим Бериша (Зальцбург).
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Источник — Sport.ua
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