Локомотив М
1 : 1
Атлетико Мадрид
03.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Россия набрала очки. Локомотив сыграл вничью с Атлетико

«Атлетико» идет на втором месте в группе, уступая «Баварии»

  • 03.11.2020 21:47
  • 895 просмотров
  • 4 комментария
Россия набрала очки. Локомотив сыграл вничью с Атлетико
© УЕФА. Диего Симеоне

3 ноября состоялся еще один матч Лиги чемпионов.

Московский «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» (1:1). Таким образом, Россия набрала очки в таблицу коэффициентов УЕФА.

«Локо» набрал 2 очка и занимает третье место в группе, «Атлетико» с 4-мя очками идет вторым, после «Баварии» (6 баллов).

Лига чемпионов

Группа A, 2-й тур

«Локомотив» (Россия) – «Атлетико» (Испания) – 1:1

Голы: Миранчук, 25 (пенальти) – Хименес, 18.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Мурило, Райкович, Рыбус, Куликов, Крыховяк, Игнатьев, Смолов (Жемалетдинов, 64), Миранчук (Рыбчинский, 89), Зе Луиш.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Хименес, Савич, Лоди, Льоренте (Витоло, 69. Торрейра, 78), Эррера, Сауль (Коке, 46), Корреа (Лемар, 69), Жоау Феликс, Суарес.

Предупреждения: Суарес, 24. Мурило, 29. Сауль, 44. Лоди, 49. Крыховяк, 52. Райкович, 55. Жемалетдинов, 70.

Судьи: Бастьен. Акетт, Закрани (все – Франция).

Москва. Стадион «РЖД Арена».

Турнирные таблицы Лиги чемпионов.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.11.2020 22:36
    0
    Дивився другий тайм. матч нагадував 1\8 ЧС росія-іспанія. одні катали мяч на підступах до штрафного і не знали що їм далі робити, інші два чи три рази вибігали гостро в контри
    Ссылка
    Saar
      Saar, 03.11.2020 22:32
    +2
    Насрать на кацапов
    Ссылка
    Standard
      Standard, 03.11.2020 22:31
    +3
    Статистика там приголомшлива. Лапті на колінах зубами вигризли нічию, а матрацники бігали як балеруни, боячись замазатись об рашистів.
    Ссылка
    Wednesday
      Wednesday, 03.11.2020 21:53
    +5
    Комментарий свернут. Показать
    Наверное в первую очередь очки набрал Локо,но надо быть снисходительным к туповатым заголовкам,спорт.уа всё же как никак
    Ссылка
    Wednesday
      Wednesday, 03.11.2020 21:53
    +5
    Комментарий свернут. Показать
    Наверное в первую очередь очки набрал Локо,но надо быть снисходительным к туповатым заголовкам,спорт.уа всё же как никак
    Ссылка
    Standard
      Standard, 03.11.2020 22:31
    +3
    Статистика там приголомшлива. Лапті на колінах зубами вигризли нічию, а матрацники бігали як балеруни, боячись замазатись об рашистів.
    Ссылка
    Saar
      Saar, 03.11.2020 22:32
    +2
    Насрать на кацапов
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.11.2020 22:36
    0
    Дивився другий тайм. матч нагадував 1\8 ЧС росія-іспанія. одні катали мяч на підступах до штрафного і не знали що їм далі робити, інші два чи три рази вибігали гостро в контри
    Ссылка
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