Россия набрала очки. Локомотив сыграл вничью с Атлетико

3 ноября состоялся еще один матч Лиги чемпионов.
Московский «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» (1:1). Таким образом, Россия набрала очки в таблицу коэффициентов УЕФА.
«Локо» набрал 2 очка и занимает третье место в группе, «Атлетико» с 4-мя очками идет вторым, после «Баварии» (6 баллов).
Лига чемпионов
Группа A, 2-й тур
«Локомотив» (Россия) – «Атлетико» (Испания) – 1:1
Голы: Миранчук, 25 (пенальти) – Хименес, 18.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Мурило, Райкович, Рыбус, Куликов, Крыховяк, Игнатьев, Смолов (Жемалетдинов, 64), Миранчук (Рыбчинский, 89), Зе Луиш.
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Хименес, Савич, Лоди, Льоренте (Витоло, 69. Торрейра, 78), Эррера, Сауль (Коке, 46), Корреа (Лемар, 69), Жоау Феликс, Суарес.
Предупреждения: Суарес, 24. Мурило, 29. Сауль, 44. Лоди, 49. Крыховяк, 52. Райкович, 55. Жемалетдинов, 70.
Судьи: Бастьен. Акетт, Закрани (все – Франция).
Москва. Стадион «РЖД Арена».
Турнирные таблицы Лиги чемпионов.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.