Локомотив - Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов один из фаворитов квартета отправится в Москву и постарается набрать очередные три очка для выхода в плей-офф. Однако хозяева явно будут настроены на борьбу. Несмотря на кризис во внутреннем чемпионате подопечные Николича все еще крепкий орешек, который «матрасникам» может быть не по зубам.

«Локомотив Москва»

«Железнодорожники» в нынешнем сезоне демонстрируют не самую лучшую игру в атаке. После ухода Алексея Миранчука у москвичей поубавилось креативности на острие атаки, а возвращение Федора Смолова из «Сельты» далеко не панацея в данной ситуации. Форвард сборной России за одиннадцать матчей забил всего лишь три гола, хоть это и лучший показатель в составе, все же такая статистика далека от оптимальной. Более того, «Локомотив» худшая атакующая команда не только в группе А Лиги чемпионов, но также у них худший показатель забитых мячей среди первой десятки российской Премьер-лиги, где «красно-зеленые» забили всего лишь четырнадцать голов.

В прошлом туре самого престижного европейского турнира подопечные Николы Калинича сражались с «Баварией». Многие до начала встречи считали, что москвичи выберут тактику игры на отбой, но «Локомотив» активно контратаковал и даже смог забить имея шанс на ничью, но сила «звезд юга» оказалась неподвластной хозяевам и потому немцы додавили россиян, выиграв встречу с результатом 1:2.

«Атлетико Мадрид»

Подопечные Диего Симеоне в нынешнем сезоне показывают уверенную игру и при кризисе у «Реала» и «Барселоны» вполне могут претендовать на золотые медали испанской Примеры. На данный момент «матрасники» располагаются на третьем месте в турнирной таблице и имеют в активе четырнадцать очков, однако также у команды два матча в запасе, что ставит их на первое место по потерянным пунктам. Также заметим, что именно коллектив Симеоне является единственным в высшем дивизионе Испании, который до сих пор ни разу не проиграл.

В прошлом туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» противостоял «Зальцбургу». В середине первого тайма голом отметился Льоренте, а под конец стартовой сорокапятиминутке Собослаи смог восстановить паритет на табло. Начало второй половины встречи было не за «матрасниками», мяч в свои ворота отправил Фелипе. Однако хозяев спас Феликс, молодой плеймейкер забил на пятьдесят второй и восемьдесят пятой минутах и принес три очка в копилку мадридского коллектива.

Личные встречи команд

За последние пять встреч между этими соперниками «Атлетико» одержал четыре победы и однажды «матрасники» и «железнодорожники» сыграли вничью. Заметим, что все победы мадридской команды были с отрывом в минимум два гола.

Ориентировочные составы

«Локомотив Москва»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Серкейра, Рыбус, Игнатьев, Куликов, Крыховяк, Смолов, Миранчук, Луиш.

«Атлетико Мадрид»: Облак, Триппье, Савич, Хименес, Лоди, Корреа, Льоренте, Торрейра, Коке, Суарес, Феликс.

3 ноября, вторник