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03.11.2020 19:55   ТВ-трансляция: 

Локомотив - Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Подопечные Симеоне в очередной раз проверят москвичей на прочность

  • 02.11.2020 19:09
  • 532 просмотра
  • 4 комментария
Локомотив - Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© ФК Локомотив

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов один из фаворитов квартета отправится в Москву и постарается набрать очередные три очка для выхода в плей-офф. Однако хозяева явно будут настроены на борьбу. Несмотря на кризис во внутреннем чемпионате подопечные Николича все еще крепкий орешек, который «матрасникам» может быть не по зубам.

«Локомотив Москва»

«Железнодорожники» в нынешнем сезоне демонстрируют не самую лучшую игру в атаке. После ухода Алексея Миранчука у москвичей поубавилось креативности на острие атаки, а возвращение Федора Смолова из «Сельты» далеко не панацея в данной ситуации. Форвард сборной России за одиннадцать матчей забил всего лишь три гола, хоть это и лучший показатель в составе, все же такая статистика далека от оптимальной. Более того, «Локомотив» худшая атакующая команда не только в группе А Лиги чемпионов, но также у них худший показатель забитых мячей среди первой десятки российской Премьер-лиги, где «красно-зеленые» забили всего лишь четырнадцать голов.

В прошлом туре самого престижного европейского турнира подопечные Николы Калинича сражались с «Баварией». Многие до начала встречи считали, что москвичи выберут тактику игры на отбой, но «Локомотив» активно контратаковал и даже смог забить имея шанс на ничью, но сила «звезд юга» оказалась неподвластной хозяевам и потому немцы додавили россиян, выиграв встречу с результатом 1:2.

«Атлетико Мадрид»

Подопечные Диего Симеоне в нынешнем сезоне показывают уверенную игру и при кризисе у «Реала» и «Барселоны» вполне могут претендовать на золотые медали испанской Примеры. На данный момент «матрасники» располагаются на третьем месте в турнирной таблице и имеют в активе четырнадцать очков, однако также у команды два матча в запасе, что ставит их на первое место по потерянным пунктам. Также заметим, что именно коллектив Симеоне является единственным в высшем дивизионе Испании, который до сих пор ни разу не проиграл.

В прошлом туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» противостоял «Зальцбургу». В середине первого тайма голом отметился Льоренте, а под конец стартовой сорокапятиминутке Собослаи смог восстановить паритет на табло. Начало второй половины встречи было не за «матрасниками», мяч в свои ворота отправил Фелипе. Однако хозяев спас Феликс, молодой плеймейкер забил на пятьдесят второй и восемьдесят пятой минутах и принес три очка в копилку мадридского коллектива.

 Личные встречи команд

За последние пять встреч между этими соперниками «Атлетико» одержал четыре победы и однажды «матрасники» и «железнодорожники» сыграли вничью. Заметим, что все победы мадридской команды были с отрывом в минимум два гола.

Ориентировочные составы

«Локомотив Москва»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Серкейра, Рыбус, Игнатьев, Куликов, Крыховяк, Смолов, Миранчук, Луиш.

«Атлетико Мадрид»: Облак, Триппье, Савич, Хименес, Лоди, Корреа, Льоренте, Торрейра, Коке, Суарес, Феликс.

3 ноября, вторник

«Локомотив» - «Атлетико»
Москва. «РЖД Арена». Начало - в 19:55
Прямая трансляция на Футбол 3
Прогноз Sport.ua — 0:2
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    mustapha
      mustapha, 02.11.2020 20:10
    0
    sidor zalcman, 02.11.2020 19:39
    И смотри не навреди себе...
    Украина в отборе на Чемпионат Европы по гандболу 2022 года попала в группу 3, где кроме нашей сборной, также команды России, Чехии и Фарерских островов.
    Командам придётся играть на нейтральном поле. Для этого выбрали Беларусь. Оба матча состоятся в Минске 5 и 7 ноября во дворце спорта "Уручье".
    -----
    Может ради тебя отказаться от участия в чемпионате и ничего про это не сообщать?
    Можливо до 22-го року казламорді рашисти проваляться крізь землю,можливо розпадуться на улуси,а поки що вони є окупантами та загарбниками українських земель,про що редакція мабуть нічого не чула,це в кращому випадку.Та думаю,це саме сєпарсьеі випади.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 02.11.2020 19:39
    -1
    mustapha, 02.11.2020 19:27
    Я так розуміє,в редакції роїться кубло ватних сєпарів,які затято та безкарно пропагують брудних рашистських казламордих свиней.
    И смотри не навреди себе...
    Украина в отборе на Чемпионат Европы по гандболу 2022 года попала в группу 3, где кроме нашей сборной, также команды России, Чехии и Фарерских островов.
    Командам придётся играть на нейтральном поле. Для этого выбрали Беларусь. Оба матча состоятся в Минске 5 и 7 ноября во дворце спорта "Уручье".
    -----
    Может ради тебя отказаться от участия в чемпионате и ничего про это не сообщать?
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 02.11.2020 19:33
    -1
    mustapha, 02.11.2020 19:27
    Я так розуміє,в редакції роїться кубло ватних сєпарів,які затято та безкарно пропагують брудних рашистських казламордих свиней.
    Это ж для тебя и друзей. Что бы вы наслаждались поражением Локо.
    Или ты за Паровоз?
    Ссылка
    mustapha
      mustapha, 02.11.2020 19:27
    0
    Я так розуміє,в редакції роїться кубло ватних сєпарів,які затято та безкарно пропагують брудних рашистських казламордих свиней.
    Ссылка
    mustapha
      mustapha, 02.11.2020 20:10
    0
    sidor zalcman, 02.11.2020 19:39
    И смотри не навреди себе...
    Украина в отборе на Чемпионат Европы по гандболу 2022 года попала в группу 3, где кроме нашей сборной, также команды России, Чехии и Фарерских островов.
    Командам придётся играть на нейтральном поле. Для этого выбрали Беларусь. Оба матча состоятся в Минске 5 и 7 ноября во дворце спорта "Уручье".
    -----
    Может ради тебя отказаться от участия в чемпионате и ничего про это не сообщать?
    Можливо до 22-го року казламорді рашисти проваляться крізь землю,можливо розпадуться на улуси,а поки що вони є окупантами та загарбниками українських земель,про що редакція мабуть нічого не чула,це в кращому випадку.Та думаю,це саме сєпарсьеі випади.
    Ссылка
    mustapha
      mustapha, 02.11.2020 19:27
    0
    Я так розуміє,в редакції роїться кубло ватних сєпарів,які затято та безкарно пропагують брудних рашистських казламордих свиней.
    Ссылка
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