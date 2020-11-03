Локомотив – Атлетико – 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче 3-го тура Лиги чемпионов московский «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» (1:1).
Смотрите видео голов и обзор матча «Локомотив» (Россия) – «Атлетико» (Испания) – 1:1.
ГОЛ! 0:1. Хосе Мария Хименес, 18 мин
ГОЛ! 1:1. Антон Миранчук, 25 мин (пен.)
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|25'
|ГОЛ ! С пенальти забил Антон Миранчук (Локомотив М).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе Хименес (Атлетико Мадрид).
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Источник — Футбол 1/2/3
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