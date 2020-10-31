Тайлер. Бондаренко вышла в полуфинал парного разряда, но не на Костюк

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко выиграла еще один матч парного разряда на 80-тысячнике в Тайлере (Техас, США).
Опытная украинка в дуэте с Ольгой Говорцовой из Беларуси одержала победу над тандемом Кристи Ан (США) / Наоми Броуди (Великобритания).
Тайлер. 1/4 финала парного разряда
Катерина Бондаренко / Ольга Говорцова – Кристи Ан / Наоми Броуди – 6:1, 6:1
В полуфинале Бондаренко и Говорцова сразятся с четвертой сеяной парой из Польши Паула Каня / Катаржина Питер.
Отметим, что во втором полуфинале сыграет Марта Костюк.
Источник — Sport.ua
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