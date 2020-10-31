Тайлер. Бондаренко вышла в полуфинал парного разряда, но не на Костюк

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко выиграла еще один матч парного разряда на 80-тысячнике в Тайлере (Техас, США).

Опытная украинка в дуэте с Ольгой Говорцовой из Беларуси одержала победу над тандемом Кристи Ан (США) / Наоми Броуди (Великобритания).

Тайлер. 1/4 финала парного разряда

Катерина Бондаренко / Ольга Говорцова – Кристи Ан / Наоми Броуди – 6:1, 6:1

В полуфинале Бондаренко и Говорцова сразятся с четвертой сеяной парой из Польши Паула Каня / Катаржина Питер.

Отметим, что во втором полуфинале сыграет Марта Костюк.