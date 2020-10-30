Большая ошибка жизни. Денисов рассказал, почему Вацко вернулся на ТК Футбол

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов в авторской программе Денисов Time рассказал о причинах возвращения на каналы комментатора Виктора Вацко.

«В этой ситуации было два человека – это я и Витя Вацко. Полтора года назад Вацко ушел, сославшись на то, что он морально устал, ему тяжело и дальше он будет развиваться в YouTube. Мы расстались друзьями, хотя общались значительно меньше. Я на телевидении со своими делами, Витя – со своими «гастролями» на YouTube.

Прошло полтора года. Некоторое время назад мне Виктор написал: «Если я интересен тебе как профессионал – я хочу вернуться на каналы Футбол». Я ответил Виктору: «Никогда не сомневался в твоих профессиональных качествах, но ты же ушел». «Я готов принять любые условия», – сказал Виктор. «Я чувствую, что потерял в жизни больше, чем приобрел». Это нормальная житейская история. Это история возвращения в семью.

Мы встречались дважды. При первой беседе в основном говорил Виктор. Он сказал, что уход – большая ошибка в его жизни. Он сказал, что потерял больше, чем комментарий матчей, работу на канале. Он лишился коллектива и атмосферы. И он мечтает о том, чтобы вернуться. И если его мотив и порыв понятен – он готов браться за любую работу на канале. Он не видит для себя никаких поощрений, премиумных вариантов с точки зрения матчей, финансовых условий. Он просто хочет вернуться, и ему реально плохо.

Я не сомневался, что Виктор говорил искренне. Я видел в его глазах большую боль. Для меня это был знак. В этот понедельник состоялась вторая встреча. В ходе беседы он подтвердил, что готов комментировать клубы из второй части турнирной таблицы УПЛ, не самые значимые матчи УЕФА и т.д.

Более того, Виктору интересно сделать проект на YouTube для каналов Футбол. Когда я сказал, что завтра надо комментировать матч «Шахтер» – «Интер», Витя был шокирован. Он реально не был готов к этому. Затем Виктор говорит: «Да, я согласен, я иду». Дальше мы сфотографировались для Instagram, и случилась большая сенсация.

Финансовые истории, которые насочиняли в интернете, про какие-то 10 тысяч, 5 тысяч – это полная чушь, которая не соответствует действительности. Нет никаких фантастических и особых условий. Вацко возвращается на каналы Футбол и уже работает ежедневно. Это не значит, что Столярчук лишится матчей сборной Украины или Круторогов останется без матчей «Шахтера». Все будет в абсолютной гармонии.

Кстати, вчера я прочитал дикую чушь про историю Вацко и MEGOGO. Я позвонил Виктору и попросил объяснить ситуацию. Он сказал, что никаких предметных переговоров с MEGOGO не было. Они предложили и попросили его назвать свои условия. Он, говорит, даже условия не назвал. Просто не хотел идти на MEGOGO».