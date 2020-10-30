Большая ошибка жизни. Денисов рассказал, почему Вацко вернулся на ТК Футбол

Вацко покинул телеканалы в июле 2019 года и год развивал свой YouTube-канал

  • 30.10.2020 20:54
  • 2923 просмотра
  • 15 комментариев
Большая ошибка жизни. Денисов рассказал, почему Вацко вернулся на ТК Футбол
© Instagram. Денисов и Вацко

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов в авторской программе Денисов Time рассказал о причинах возвращения на каналы комментатора Виктора Вацко.

«В этой ситуации было два человека – это я и Витя Вацко. Полтора года назад Вацко ушел, сославшись на то, что он морально устал, ему тяжело и дальше он будет развиваться в YouTube. Мы расстались друзьями, хотя общались значительно меньше. Я на телевидении со своими делами, Витя – со своими «гастролями» на YouTube.

Прошло полтора года. Некоторое время назад мне Виктор написал: «Если я интересен тебе как профессионал – я хочу вернуться на каналы Футбол». Я ответил Виктору: «Никогда не сомневался в твоих профессиональных качествах, но ты же ушел». «Я готов принять любые условия», – сказал Виктор. «Я чувствую, что потерял в жизни больше, чем приобрел». Это нормальная житейская история. Это история возвращения в семью. 

Мы встречались дважды. При первой беседе в основном говорил Виктор. Он сказал, что уход – большая ошибка в его жизни. Он сказал, что потерял больше, чем комментарий матчей, работу на канале. Он лишился коллектива и атмосферы. И он мечтает о том, чтобы вернуться. И если его мотив и порыв понятен – он готов браться за любую работу на канале. Он не видит для себя никаких поощрений, премиумных вариантов с точки зрения матчей, финансовых условий. Он просто хочет вернуться, и ему реально плохо.

Я не сомневался, что Виктор говорил искренне. Я видел в его глазах большую боль. Для меня это был знак. В этот понедельник состоялась вторая встреча. В ходе беседы он подтвердил, что готов комментировать клубы из второй части турнирной таблицы УПЛ, не самые значимые матчи УЕФА и т.д.

Более того, Виктору интересно сделать проект на YouTube для каналов Футбол. Когда я сказал, что завтра надо комментировать матч «Шахтер» – «Интер», Витя был шокирован. Он реально не был готов к этому. Затем Виктор говорит: «Да, я согласен, я иду». Дальше мы сфотографировались для Instagram, и случилась большая сенсация.

Финансовые истории, которые насочиняли в интернете, про какие-то 10 тысяч, 5 тысяч – это полная чушь, которая не соответствует действительности. Нет никаких фантастических и особых условий. Вацко возвращается на каналы Футбол и уже работает ежедневно. Это не значит, что Столярчук лишится матчей сборной Украины или Круторогов останется без матчей «Шахтера». Все будет в абсолютной гармонии.

Кстати, вчера я прочитал дикую чушь про историю Вацко и MEGOGO. Я позвонил Виктору и попросил объяснить ситуацию. Он сказал, что никаких предметных переговоров с MEGOGO не было. Они предложили и попросили его назвать свои условия. Он, говорит, даже условия не назвал. Просто не хотел идти на MEGOGO».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    adidas777
      adidas777, 30.10.2020 21:24
    0
    "Просто не хотів йти на MEGOGO»
    Ну естественно, Вацко спал и видел себя всё это время только на каналах Футбол!!!
    Нет больше ничего в этом мире, только каналы Футбол!!!
    Как эта ваше мнимое "величие" бесит!!!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 30.10.2020 21:21
    -1
    ihor7003, 30.10.2020 21:01
    Денисов знатно обосрал и унизил Вацко!
    Это так по по семейному)))
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 21:20
    0
    Sentinel, 30.10.2020 21:17
    А что тут такого зазорного в переговорах с МЕГОГО? Что аж пришлось развенчивать? У Денисова ручки чесались всем сообщить, что Вацко сам попросился назад. Вот он и выложил эту душещипательную историю, цель у которой одна - почесать эго Александра.
    Да ничего такого, это зрада.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 30.10.2020 21:17
    0
    FACE_CONTROL, 30.10.2020 21:06
    Мб Виктор сам согласился, тем более Александр в эфире сказал, что Виктор был в ярости от бреда «инсайдеров».
    А что тут такого зазорного в переговорах с МЕГОГО? Что аж пришлось развенчивать? У Денисова ручки чесались всем сообщить, что Вацко сам попросился назад. Вот он и выложил эту душещипательную историю, цель у которой одна - почесать эго Александра.
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 30.10.2020 21:11
    0
    Чого не зробиш, заради грошиків? Себе не продаси?! Хрен вам від ВІтьки Васько... Він сумує за баблом... Ну і х... з ним, з тим Вітиком.
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 30.10.2020 21:09
    -1
    Краще б на setanta пішов
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 21:07
    -2
    ihor7003, 30.10.2020 21:06
    Такие моменты должны оставаться внутри коллектива
    Значит Виктор согласился, мы не знаем этого, просто так Александр такого бы не сказал скорее всего.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 21:06
    -1
    Sentinel, 30.10.2020 21:05
    Денисов выставил себя благодетелем, а Вацко лузером. Друзья так не поступают. Да и вообще не этично это как-то.
    Мб Виктор сам согласился, тем более Александр в эфире сказал, что Виктор был в ярости от бреда «инсайдеров».
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 30.10.2020 21:06
    +2
    FACE_CONTROL, 30.10.2020 21:02
    Тем, что сказал правду, чтобы всякие «инсайдеры» бред не говорили?
    Такие моменты должны оставаться внутри коллектива
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 30.10.2020 21:05
    +3
    FACE_CONTROL, 30.10.2020 21:02
    Тем, что сказал правду, чтобы всякие «инсайдеры» бред не говорили?
    Денисов выставил себя благодетелем, а Вацко лузером. Друзья так не поступают. Да и вообще не этично это как-то.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 21:05
    0
    Кстати, оказывается МИГОГО скоро русские купят, ммм, весело получается.
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 30.10.2020 21:05
    +4
    ihor7003, 30.10.2020 21:01
    Денисов знатно обосрал и унизил Вацко!
    Тоже подумал. Видно отношения у них не очень)))
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 30.10.2020 21:04
    0
    Что попала..ни о чем..
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 21:02
    -5
    ihor7003, 30.10.2020 21:01
    Денисов знатно обосрал и унизил Вацко!
    Тем, что сказал правду, чтобы всякие «инсайдеры» бред не говорили?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 30.10.2020 21:01
    +8
    Денисов знатно обосрал и унизил Вацко!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 30.10.2020 21:01
    +8
    Денисов знатно обосрал и унизил Вацко!
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 30.10.2020 21:05
    +4
    ihor7003, 30.10.2020 21:01
    Денисов знатно обосрал и унизил Вацко!
    Тоже подумал. Видно отношения у них не очень)))
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 30.10.2020 21:05
    +3
    FACE_CONTROL, 30.10.2020 21:02
    Тем, что сказал правду, чтобы всякие «инсайдеры» бред не говорили?
    Денисов выставил себя благодетелем, а Вацко лузером. Друзья так не поступают. Да и вообще не этично это как-то.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 30.10.2020 21:06
    +2
    FACE_CONTROL, 30.10.2020 21:02
    Тем, что сказал правду, чтобы всякие «инсайдеры» бред не говорили?
    Такие моменты должны оставаться внутри коллектива
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 30.10.2020 21:24
    0
    "Просто не хотів йти на MEGOGO»
    Ну естественно, Вацко спал и видел себя всё это время только на каналах Футбол!!!
    Нет больше ничего в этом мире, только каналы Футбол!!!
    Как эта ваше мнимое "величие" бесит!!!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 21:20
    0
    Sentinel, 30.10.2020 21:17
    А что тут такого зазорного в переговорах с МЕГОГО? Что аж пришлось развенчивать? У Денисова ручки чесались всем сообщить, что Вацко сам попросился назад. Вот он и выложил эту душещипательную историю, цель у которой одна - почесать эго Александра.
    Да ничего такого, это зрада.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 30.10.2020 21:17
    0
    FACE_CONTROL, 30.10.2020 21:06
    Мб Виктор сам согласился, тем более Александр в эфире сказал, что Виктор был в ярости от бреда «инсайдеров».
    А что тут такого зазорного в переговорах с МЕГОГО? Что аж пришлось развенчивать? У Денисова ручки чесались всем сообщить, что Вацко сам попросился назад. Вот он и выложил эту душещипательную историю, цель у которой одна - почесать эго Александра.
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 30.10.2020 21:11
    0
    Чого не зробиш, заради грошиків? Себе не продаси?! Хрен вам від ВІтьки Васько... Він сумує за баблом... Ну і х... з ним, з тим Вітиком.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 21:05
    0
    Кстати, оказывается МИГОГО скоро русские купят, ммм, весело получается.
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 30.10.2020 21:04
    0
    Что попала..ни о чем..
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности