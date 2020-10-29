Источник: Вацко договаривался с MEGOGO, но ему поступил неожиданный звонок

Комментатор Виктор Вацко имел конкретное предложение по работе от MEGOGO. Об этом сообщил спортивный журналист и ведущий «ТаТоТаке» Андрей Сенькив.

«Дело в том, что Вацко вернулся на «Футболы» только потому, что MEGOGO и Воля начали показывать еврокубки отдельно от «Футболов».

По моей информации, Вацко имел конкретное предложение по работе от MEGOGO, чтобы комментировать Бундеслигу и еврокубки там. Он серьезно думал над этим, переговоры шли. Но все решил звонок из лагеря «Футболов». И звонок не от Денисова, а от человека куда более известного», – сказал Сенькив.

Напомним, в понедельник Вацко вернулся на телеканалы Футбол 1/2/3.