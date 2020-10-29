Источник: Вацко договаривался с MEGOGO, но ему поступил неожиданный звонок

ТК «Футбол» 1/2/3 перехватили звездного комментатора

  • 29.10.2020 14:42
  • 892 просмотра
  • 2 комментария
Источник: Вацко договаривался с MEGOGO, но ему поступил неожиданный звонок
© ТК Футбол. Виктор Вацко

Комментатор Виктор Вацко имел конкретное предложение по работе от MEGOGO. Об этом сообщил спортивный журналист и ведущий «ТаТоТаке» Андрей Сенькив.

«Дело в том, что Вацко вернулся на «Футболы» только потому, что MEGOGO и Воля начали показывать еврокубки отдельно от «Футболов». 

По моей информации, Вацко имел конкретное предложение по работе от MEGOGO, чтобы комментировать Бундеслигу и еврокубки там. Он серьезно думал над этим, переговоры шли. Но все решил звонок из лагеря «Футболов». И звонок не от Денисова, а от человека куда более известного», – сказал Сенькив.

Напомним, в понедельник Вацко вернулся на телеканалы Футбол 1/2/3.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТаТоТаке

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Александр Федько
      Александр Федько, 29.10.2020 14:59
    0
    Вацко сугубо для меня уже давно не является самым лучшим комментатором как был раньше, сейчас на много есть по ярче
    Ссылка
    vostok
      vostok, 29.10.2020 14:48
    +1
    вацко-пацко-латераль засмічувач ефіру примітивним сленгом.
    Ссылка
    vostok
      vostok, 29.10.2020 14:48
    +1
    вацко-пацко-латераль засмічувач ефіру примітивним сленгом.
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 29.10.2020 14:59
    0
    Вацко сугубо для меня уже давно не является самым лучшим комментатором как был раньше, сейчас на много есть по ярче
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности