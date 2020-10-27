Голос Лиги чемпионов. Вацко будет комментировать матч Шахтер – Интер

Известный футбольный журналист вернулся на телеканалы Футбол 1/2/3

  • 27.10.2020 12:01
  • 1148 просмотров
  • 8 комментариев
Голос Лиги чемпионов. Вацко будет комментировать матч Шахтер – Интер
© Instagram. Виктор Вацко

Известный футбольный журналист Виктор Вацко будет комментировать матч 2-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» – «Интер».

26 октября руководитель телеканалов Александр Денисов в соцсети Instagram сообщил, что Вацко вернулся на телеканалы Футбол 1/2/3.

Напомним, Вацко покинул телеканалы Футбол в июле 2019 года и сосредоточился на развитии собственного YouTube-канала.

Матч 2-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» – «Интер» начнется 27 октября в 19:55 в Киеве.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    zakharka
    online
      zakharka, 27.10.2020 12:45
    0
    По блату поставили , как же иначе.....да и семью кормить одним фавбетом не с руки !
    Жаль , что будет много субъектива - золотая клетка велиКага футбола обязывает...
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 27.10.2020 12:42
    +2
    Друзья, ТК Футболы и ОЛЛ ТВ после договора Мегого и Воли про трансляции матчей еврокубков потерял почти 35% своих подписчиков в миг...
    Это небольшая ответочка... Сильно не поможет вернуть аудиторию, но поможет дальше не терять...
    В МЕГОГО за 95 грн Вы сейчас получаете то что в кривом ОЛЛ ТВ получали за 181 грн.
    Кроме всего Футболы теряют топовые чемпионаты, то есть основной контент...
    От этих битв за аудиторию надеюсь выиграет сама аудитория...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.10.2020 12:41
    -2
    Michael, 27.10.2020 12:24
    Не хочу спорить, но не может быть хороший комментатор футбола, не будучи футболистом.
    Я так думаю.)
    Аватарка 🔥)))))
    Почему?
    Саша Михайлюк, Ден, Джул, это легенды наши уже комментаторы.
    Для меня не в обиду вацко.
    Саша Михайлюк это лучший комментатор сейчас.
    Человек-книга.
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    Penal
    online
      Penal, 27.10.2020 12:31
    +1
    Один из лучших комментаторов футбольных матчей...Другое дело, что его формат не стал конкурентоспособным и востребованным.....Канал Футбол - это для него в настоящий момент правильное и лучшее решение.....В любом случае больше нигде в украинских медиа футбол не представлен лучше.....
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    Michael
      Michael, 27.10.2020 12:24
    -1
    Trasher311987, 27.10.2020 12:14
    Насчёт комментатора, то Витя конечно профи.
    Не хочу спорить, но не может быть хороший комментатор футбола, не будучи футболистом.
    Я так думаю.)
    Ссылка
    Michael
      Michael, 27.10.2020 12:16
    +1
    Постарел, брат Турчинов.)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.10.2020 12:14
    +2
    Насчёт комментатора, то Витя конечно профи.
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    Ivan_33Ob
      Ivan_33Ob, 27.10.2020 12:03
    +3
    Один поважний пан з ґонорового славного міста, раніше харчами сильно не перебирав і волав собі у мікрофон на одному донецькому каналі.
    Згодом з поважним видом балакав по неділях у студії того ж клубного телеканалу.
    За все це отримував свої законні 5К американських франклінів.
    Але відчув, що переріс, змужнів. І поставив колегу Алєксандра перед вибором - 10К і не менше. Тобто, за менше не згоден продаватися. А за 10К скривлюся, але зі скрипом продамся.
    Паслалі. У вольноє плаваніє.
    Поплавав. Повернувся. Ґоноровий пан, мужик.
    Ссылка
    Ivan_33Ob
      Ivan_33Ob, 27.10.2020 12:03
    +3
    Один поважний пан з ґонорового славного міста, раніше харчами сильно не перебирав і волав собі у мікрофон на одному донецькому каналі.
    Згодом з поважним видом балакав по неділях у студії того ж клубного телеканалу.
    За все це отримував свої законні 5К американських франклінів.
    Але відчув, що переріс, змужнів. І поставив колегу Алєксандра перед вибором - 10К і не менше. Тобто, за менше не згоден продаватися. А за 10К скривлюся, але зі скрипом продамся.
    Паслалі. У вольноє плаваніє.
    Поплавав. Повернувся. Ґоноровий пан, мужик.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 27.10.2020 12:42
    +2
    Друзья, ТК Футболы и ОЛЛ ТВ после договора Мегого и Воли про трансляции матчей еврокубков потерял почти 35% своих подписчиков в миг...
    Это небольшая ответочка... Сильно не поможет вернуть аудиторию, но поможет дальше не терять...
    В МЕГОГО за 95 грн Вы сейчас получаете то что в кривом ОЛЛ ТВ получали за 181 грн.
    Кроме всего Футболы теряют топовые чемпионаты, то есть основной контент...
    От этих битв за аудиторию надеюсь выиграет сама аудитория...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.10.2020 12:14
    +2
    Насчёт комментатора, то Витя конечно профи.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 27.10.2020 12:31
    +1
    Один из лучших комментаторов футбольных матчей...Другое дело, что его формат не стал конкурентоспособным и востребованным.....Канал Футбол - это для него в настоящий момент правильное и лучшее решение.....В любом случае больше нигде в украинских медиа футбол не представлен лучше.....
    Ссылка
    Michael
      Michael, 27.10.2020 12:16
    +1
    Постарел, брат Турчинов.)
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 27.10.2020 12:45
    0
    По блату поставили , как же иначе.....да и семью кормить одним фавбетом не с руки !
    Жаль , что будет много субъектива - золотая клетка велиКага футбола обязывает...
    Ссылка
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