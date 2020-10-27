Голос Лиги чемпионов. Вацко будет комментировать матч Шахтер – Интер

Известный футбольный журналист Виктор Вацко будет комментировать матч 2-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» – «Интер».
26 октября руководитель телеканалов Александр Денисов в соцсети Instagram сообщил, что Вацко вернулся на телеканалы Футбол 1/2/3.
Напомним, Вацко покинул телеканалы Футбол в июле 2019 года и сосредоточился на развитии собственного YouTube-канала.
Матч 2-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» – «Интер» начнется 27 октября в 19:55 в Киеве.
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Источник — Футбол 1/2/3
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Жаль , что будет много субъектива - золотая клетка велиКага футбола обязывает...
Это небольшая ответочка... Сильно не поможет вернуть аудиторию, но поможет дальше не терять...
В МЕГОГО за 95 грн Вы сейчас получаете то что в кривом ОЛЛ ТВ получали за 181 грн.
Кроме всего Футболы теряют топовые чемпионаты, то есть основной контент...
От этих битв за аудиторию надеюсь выиграет сама аудитория...
Я так думаю.)
Почему?
Саша Михайлюк, Ден, Джул, это легенды наши уже комментаторы.
Для меня не в обиду вацко.
Саша Михайлюк это лучший комментатор сейчас.
Человек-книга.
Я так думаю.)
Згодом з поважним видом балакав по неділях у студії того ж клубного телеканалу.
За все це отримував свої законні 5К американських франклінів.
Але відчув, що переріс, змужнів. І поставив колегу Алєксандра перед вибором - 10К і не менше. Тобто, за менше не згоден продаватися. А за 10К скривлюся, але зі скрипом продамся.
Паслалі. У вольноє плаваніє.
Поплавав. Повернувся. Ґоноровий пан, мужик.
Згодом з поважним видом балакав по неділях у студії того ж клубного телеканалу.
За все це отримував свої законні 5К американських франклінів.
Але відчув, що переріс, змужнів. І поставив колегу Алєксандра перед вибором - 10К і не менше. Тобто, за менше не згоден продаватися. А за 10К скривлюся, але зі скрипом продамся.
Паслалі. У вольноє плаваніє.
Поплавав. Повернувся. Ґоноровий пан, мужик.
Это небольшая ответочка... Сильно не поможет вернуть аудиторию, но поможет дальше не терять...
В МЕГОГО за 95 грн Вы сейчас получаете то что в кривом ОЛЛ ТВ получали за 181 грн.
Кроме всего Футболы теряют топовые чемпионаты, то есть основной контент...
От этих битв за аудиторию надеюсь выиграет сама аудитория...
Жаль , что будет много субъектива - золотая клетка велиКага футбола обязывает...
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