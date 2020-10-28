Ференцварош
2 : 2
Динамо Киев
28.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Тренер новый, проблемы старые. Динамо упустило победу над Ференцварошом

Киевляне вели 2:0, но не сумели удержать победный результат

  • 28.10.2020 23:54
  • 14047 просмотров
  • 236 комментариев
Тренер новый, проблемы старые. Динамо упустило победу над Ференцварошом
© twitter.com/DynamoKyiv

Очные противостояния «Динамо» с «Ференцварошом» сразу после жеребьевки стали называть ключевыми в контексте борьбы за третье место группы G. Конечно, андердоги квартета попытаются потрепать нервы «Ювентусу» и «Барселоне», но реальных шансов выйти в плей-офф у киевского и будапештского коллективов, откровенно скажем, немного. Еще одной изюминкой матча стала дуэль Сергея Реброва и Мирчи Луческу, которые не так уж и давно соперничали в чемпионате Украины.

Киевляне активно начали встречу, хотя первый острый момент состоялся у ворот Дениса Бойко. Это Исаел из левого угла штрафной киевского клуба пробил в руки голкиперу. Хозяева поля попытались установить контроль над мячом, чему «бело-синие» особо не препятствовали, выжидая возможности для проведения контратак. В завершающей стадии одной из них был близок к успеху Караваев. После мягкого наброса от Буяльского защитник в штрафной на приеме обыграл оппонента, но пробил с шансом на сейв для голкипера, которым Дибуш благополучно воспользовался.

Киевляне агрессивно выглядели в атаке, и это вскоре принесло результат. После навеса Де Пены по воротам бил Буяльский, и мяч попал в руку Харатину. Арбитр указал на 11-тиметровую отметку, а пенальти хладнокровным ударом реализовал Цыганков. После взятия ворот гости заиграли еще увереннее, установив территориальное преимущество на поле.

Второй гол «бело-синие» организовали на контратаке. Кендзера запустил в прорыв по правому флангу Буяльского, который прострелил на дальнюю штангу в направлении Де Пены. Перед уругвайцем находился Ловренчич, который неудачно выбил мяч, и от ноги игрока «Динамо» футбольный снаряд залетел в ворота.

Что происходило в раздевалке «Ференцвароша» в перерыве догадаться несложно: Сергею Реброву было, о чем поговорить со своими подопечными. А вот, что произошло с футболистами киевского коллектива во втором тайме, объяснить очень трудно. Предположим, «бело-синие» стали действовать по результату, сделав акцент на сохранность своих ворот. Но этого сделать не удалось, а от той команды, которая обеспечила себе комфортное преимущество в первой половине встречи, не осталось и следа. Ноль ударов по воротам соперников во втором тайме – таков еще один плачевный итог игры киевлян после перерыва.

А игра хозяев поля изменилась, она стала более разнообразной. И результат не заставил себя долго ждать. Зубков нашел в штрафной «Динамо» Нгуена, которому никто не помешал принять мяч, развернуться и нанести точный удар. После этого «фради» продолжили атаковать, но киевляне справлялись с давлением соперников. Гости разрушали атаки хозяев поля, а сами совсем не преуспели в созидании. При этом освежать игру заменами тренерский штаб Мирчи Луческу не спешил. Наверное, зря.

Впрочем, и такое «Динамо» могло отстоять победный результат. Но концовка поединка стала настоящей катастрофой для киевского клуба. Сначала в безобидной ситуации Сидорчук сыграл в ногу соперника. Фол был грубым, и полузащитник получил от арбитра желтую карточку, которая стала для Сидорчука второй в матче. Подопечные Реброва побежали вырывать ничью и добились своего. Удар из-за штрафной у Мака не получился, но мяч долетел до Лайдуни, который… тоже не сумел как следует попасть по мячу. Но выбить футбольный снаряд никто из «динамовцев» не сумел, а Боли этим сполна воспользовался, сравняв результат. Была небольшая надежда на оффсайд у форварда, но повтор снял все вопросы: только появившийся на поле Белуцэ, для которого это был дебют в составе «Динамо», не выдержал линию. Более того, «фради» едва не вырвали победу, но свою команду выручил Бойко, выбивший мяч из-под перекладины на пятой компенсированной минуте.

Выездная ничья – вполне приемлемый результат в контексте борьбы за третье место в группе. Но по понятным причинам набранное очко в Будапеште не может нас удовлетворять. Удручают и пропущенный гол на 90-й минуте, и действия киевлян во втором тайме. Тренерскому штабу Мирчи Луческу предстоит разобраться в причинах такой игры. И сделать это нужно в кратчайшие сроки – через неделю «бело-синих» ждет испытание «Барселоной».

Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур.

«Ференцварош» – «Динамо» – 2:2

Токмак Нгуен (59), Франк Боли (90) – Виктор Цыганков (28, пенальти), Карлос Де Пена (41)

Сомалия (13), Марсель Хайстер (21), Игорь Харатин (26), Аисса Лайдуни (71), Токмаг Нгуен (72) – Сергей Сидорчук (52), Виталий Буяльский (76)

Сергей Сидорчук (86, две желтые карточки)

«Ференцварош»: Дибуш, Ловренчич (Ботко, 87), Блажич, Ковачевич (Двали, 87), Хайстер, Харатин (Лайдуни, 65), Сомалия, Зубков, Шигер (Мак, 73), Нгуен, Исаел (Боли, 73).

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Попов, Забарный, Караваев, Сидорчук, Шапаренко (Белуцэ, 89), Цыганков (Родригес, 93), Буяльский (Гармаш, 82), Де Пена, Супряга (Вербич, 89).

Арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Стадион «Гроупама Арена» (Будапешт, Венгрия)

ФЕРЕНЦВАРОШ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(37 голосов)

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Комментарии
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 29.10.2020 01:18
    0
    SaneK, 29.10.2020 01:14
    Хороший матч, достойные соперники. Жаль что жребий свел так рано, но ещё остаются шансы увидеть обе команды в финале Лиги Чемпионов.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 29.10.2020 01:14
    0
    JekFunny, 29.10.2020 01:11
    Ну вот для этого и нужно время и 2-3 хороших игрока
    Просто форвард ЦЗ и ОПЗ просились даже без ЛЧ
    Вместо этого....
    хорошо хоть клиентов Селюка за миску супа перестали брать
    Ой та тот шлак брать смысла вообще никакого, там разве что чисто случайно 1 из 1ООО может удачный попасться игрок, а так похоже что все что можно было луч уже выжал из этого состава, да этот матч не взяли скорее всего из-за него, но даже если б довели до победы, то очевидно что .. если нас так венгры прижимают, то млять ... А что в ЛЧ ловить? Тут группы не будут у нас шаровые никогда. Игрока 3-4 неплохо было бы докупить, конкуренция не помешает, более высокий уровень, ротация опять таки, а так пока что слишком очевидно что ловить нам мало что в евро кубках сейчас выйдет
    Ссылка
    SaneK
    online
      SaneK, 29.10.2020 01:14
    0
    Хороший матч, достойные соперники. Жаль что жребий свел так рано, но ещё остаются шансы увидеть обе команды в финале Лиги Чемпионов.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.10.2020 01:11
    0
    Alex86 1, 29.10.2020 01:08
    Так в том то и беда что без обновления состава и усиления выше уровня ЛЕ шансов вырасти мало и то так ... разве что из группы бы вышли, скорее всего, если б играли там, и то из-за жребия хорошего за счет посева дк из первых корзин, а на этом пока что всё, дальше соперники непроходимые, а про ЛЧ и говорить не приходится.
    Ну вот для этого и нужно время и 2-3 хороших игрока
    Просто форвард ЦЗ и ОПЗ просились даже без ЛЧ
    Вместо этого....
    хорошо хоть клиентов Селюка за миску супа перестали брать
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 29.10.2020 01:09
    0
    hidalgo65, 29.10.2020 01:02
    так я по позициям сравниваю
    Ну разве что, а по Шеве видно что он топом будет практически сразу, а этот выглядит и ведет себя так будто уже всего достиг
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 29.10.2020 01:08
    0
    JekFunny, 29.10.2020 01:02
    С одной стороны , смотря на то как Забарынй играет по мячу , во втором годе Мораты( что в корне не правильно ) понимаешь какой капец был после Реброва и сколько румыну нужно менять и переучивать . С другой стороны , в таких матчах как сегодня даже с нашей нынешней командой можно и нужно брать быстро три очка
    Просто да , команда заиграла чуть лучше , и мы сразу возвысили требования , но по факту ; это все ещё комода Хаца и Лесика которая только стала на путь исправления . Причём некоторых уже и исправлять поздно
    Как сегодня правильно сказали :Нельзя взрослого научить играть в футбол на качественно новом уровне , можно привить тактику и дисциплину . .....
    ——
    Вообщем я к тому , что как и я говорил , что то на подобии того что хочет сделать румын , в лучшем случае мы получим в концу чемпионата .
    Но так е матчи даже сейчас нужно забирать
    Так в том то и беда что без обновления состава и усиления выше уровня ЛЕ шансов вырасти мало и то так ... разве что из группы бы вышли, скорее всего, если б играли там, и то из-за жребия хорошего за счет посева дк из первых корзин, а на этом пока что всё, дальше соперники непроходимые, а про ЛЧ и говорить не приходится.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.10.2020 01:02
    0
    Alex86 1, 29.10.2020 00:58
    В том то и дело что венгры по уровню команда для ЛЕ, но никак не ЛЧ и даже тут такие сложности и трудности ... а что делать в матчах с юве и барсой? Оч жаль что можно еще пожалеть что попали в лучший турнир если получим кошелки и будем трусливо стараться лишь бы больше не накидали.
    С одной стороны , смотря на то как Забарынй играет по мячу , во втором годе Мораты( что в корне не правильно ) понимаешь какой капец был после Реброва и сколько румыну нужно менять и переучивать . С другой стороны , в таких матчах как сегодня даже с нашей нынешней командой можно и нужно брать быстро три очка
    Просто да , команда заиграла чуть лучше , и мы сразу возвысили требования , но по факту ; это все ещё комода Хаца и Лесика которая только стала на путь исправления . Причём некоторых уже и исправлять поздно
    Как сегодня правильно сказали :Нельзя взрослого научить играть в футбол на качественно новом уровне , можно привить тактику и дисциплину . .....
    ——
    Вообщем я к тому , что как и я говорил , что то на подобии того что хочет сделать румын , в лучшем случае мы получим в концу чемпионата .
    Но так е матчи даже сейчас нужно забирать
    Ссылка
    hidalgo65
      hidalgo65, 29.10.2020 01:02
    0
    Alex86 1, 29.10.2020 00:56
    ну сравнил конечно, топ форвард мирового уровня и товарищ из днепра с видом будто он уже утал от футбола давно и давайте чистые мячи, а он скорее обратно пас отдаст ... не видно у него самого главного - огонька, бежит будто одолжение делает кому-то
    так я по позициям сравниваю
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.10.2020 00:59
    +1
    Faboth Dangerous, 29.10.2020 00:56
    Ну Суркис навряд ли на такое согласится. Динамо будет проигрывать, и буду винить Луческу. С такими игроками как в Динамо тяжело будет соперничать любыми командами в Лиге Чемпионов. В ЛЧ играют топы своего чемпионата.
    Может и не согласится . Только вот румын теперь не будет молчать , как карманные Михи и Хацы, а скажет - что команда не доукомплектована .
    Тогда и ясно все станет
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 29.10.2020 00:58
    +1
    JekFunny, 29.10.2020 00:55
    Румын ещё и офсайд потерял при втором голе
    Капец как обидно , и ему наверное тоже
    Это самый бестолковый матч после Мальме
    Хз что были с румыном и командой
    Просто бери забивай третий и заканчивай игру , в результате этого устроить тако валидол
    В том то и дело что венгры по уровню команда для ЛЕ, но никак не ЛЧ и даже тут такие сложности и трудности ... а что делать в матчах с юве и барсой? Оч жаль что можно еще пожалеть что попали в лучший турнир если получим кошелки и будем трусливо стараться лишь бы больше не накидали.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 29.10.2020 00:56
    0
    hidalgo65, 29.10.2020 00:34
    сегодня в ю-тьюбе смотрел игру Шевы в Динамо 97-99 годов.Боже,как он открывался и перемещениями на свободную зону рвал оборону любого соперника.Супряга же по-моему перемещается только глазами
    ну сравнил конечно, топ форвард мирового уровня и товарищ из днепра с видом будто он уже утал от футбола давно и давайте чистые мячи, а он скорее обратно пас отдаст ... не видно у него самого главного - огонька, бежит будто одолжение делает кому-то
    Ссылка
    Faboth Dangerous
    online
      Faboth Dangerous, 29.10.2020 00:56
    0
    JekFunny, 29.10.2020 00:36
    Ну я уже писал
    Суркису почти 4 года доходило, что нужно нанять Тренера чтобы пройти в ЛЧ , а не парня с улицы .
    Теперь ещё 4 будет доходить , что нужно усилить состав чтобы в этом ЛЧ играть .
    Грустно . Но видимо так оно и есть
    При всем моем уважении к Клейтону и Бэлуце это не те игроки., которые усиливают команду ЛЧ
    Румын кстати , тот кто запорол офсайндую линию во втором голе
    Спишем на дебют , но пока что я настроен скептически
    Ну Суркис навряд ли на такое согласится. Динамо будет проигрывать, и буду винить Луческу. С такими игроками как в Динамо тяжело будет соперничать любыми командами в Лиге Чемпионов. В ЛЧ играют топы своего чемпионата.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.10.2020 00:55
    0
    Alex86 1, 29.10.2020 00:50
    бойко явно уже пассажир даже в этом дк, клейтон и румын из аренды, скорее всего тоже, супряга получает столько шансов, но пока мало ими пользуется ...
    Румын ещё и офсайд потерял при втором голе
    Капец как обидно , и ему наверное тоже
    Это самый бестолковый матч после Мальме
    Хз что были с румыном и командой
    Просто бери забивай третий и заканчивай игру , в результате этого устроить тако валидол
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 29.10.2020 00:54
    0
    Ilya , 29.10.2020 00:53
    А что Бойко делал не так?
    Посмотрите с разных ракурсов тот удар, там не так уж и просто было.
    Хороший удар, да еще и сильный.
    В целом видна неуверенность и было бы давление то сразу было бы видно и огрехи
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.10.2020 00:54
    -1
    Ilya , 29.10.2020 00:51
    Но это форвард, которых в клубе нет.
    Форвард та он чисто по позиции
    А на поле делать будет тоже что сейчас делает Супряга
    А забивать то кому о надо
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 29.10.2020 00:53
    +1
    Alex86 1, 29.10.2020 00:50
    бойко явно уже пассажир даже в этом дк, клейтон и румын из аренды, скорее всего тоже, супряга получает столько шансов, но пока мало ими пользуется ...
    А что Бойко делал не так?
    Посмотрите с разных ракурсов тот удар, там не так уж и просто было.
    Хороший удар, да еще и сильный.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 29.10.2020 00:51
    +1
    JekFunny, 29.10.2020 00:47
    Так Беседин тоже тот ещё форвард + год же практики
    Это снова убеди всадник без головы
    Но это форвард, которых в клубе нет.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 29.10.2020 00:50
    +2
    бойко явно уже пассажир даже в этом дк, клейтон и румын из аренды, скорее всего тоже, супряга получает столько шансов, но пока мало ими пользуется ...
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 29.10.2020 00:50
    +1
    Да венгры венгры вот они конечно вошли в историю это хуже чем Колосс2-0Динамо
    Ссылка
    hidalgo65
      hidalgo65, 29.10.2020 00:49
    0
    JekFunny, 29.10.2020 00:48
    Но что то мне подсказывает , что румын и дальше будет ставить Супряга
    скорее всего,но во втором тайме менять на Вербича
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 28.10.2020 23:58
    +20
    Ребров таки тренер. Слепил из гумна пулю. Вся команда стоит как 1 Витя и гоняет дк в 4 раза дороже на отбой заставляя играть
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 28.10.2020 23:57
    +18
    Хоть за Реброва не обидно....
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 28.10.2020 23:55
    +17
    І попробуй скажи, шо ребров не красава
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 29.10.2020 00:01
    +14
    Ребров переигрывает Луческу. Первая замена только на 82-й минуте - это полный провал (в стиле Лесика)
    Ссылка
    Antar
      Antar, 28.10.2020 23:58
    +14
    Очень жалкий второй тайм.... такое было хорошее впечатление после первого тайма, а такой неприятный осадок после второго.... позорище, если честно.... и дело даже не в удалении... какого черта начинать играть больше в защиту, когда идёт игра в нападении... ну вот и были наказаны.... не понимаю функции Супряги....
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 28.10.2020 23:58
    +13
    Шахтар вчора здобув очко, а Динамо сьогодні. Але якісь різні відчуття
    Ссылка
    Maksym Iuriev
    online
      Maksym Iuriev, 28.10.2020 23:56
    +13
    Сидорчук - уже сколько лет - одно и то же...
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 28.10.2020 23:56
    +13
    Расслабили булки во 2м тайме и получили.
    Ссылка
    winner2012
      winner2012, 29.10.2020 00:09
    +11
    Во время второго тайма прям нервничпл... эти перепасовки сзади, боязнь идти вперед, ноль полезности от Супряги, эти Сидорчкки и Гармаши, поздние замены... всё просрали! Просто позорный второй тайм! Возомнили себя непонятно кем, захотели пешком обыграть? Тьфу!!! Почему замен не было при таком жёстком графике? Полный просёр Луческу, это надо признать!
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 29.10.2020 00:08
    +11
    dd dent, 29.10.2020 00:06
    Самое ужасное что второй тайм это классика дк при лесике скажем, и это с самой казалось бы слабой командой в лч дк прижалось и получило гол, красную и в теории ... не удивился бы если б было больше времени что венгры забили бы и третий
    Я в упор не понял что это было
    Играть позиционно с Юве и на отбой с венграми , выигрывая в счёте
    Капец
    Причём ладно при 0-2 отдали мяч , но при 1-2 зачем уже было комбинировать в своей штрафной
    Венгры показали , что они не могут ничего делать перед проникающими передачами ..... поэтому ты весь второй тайм пасовались до центра поля
    Ссылка
    Вадим Трикоз
      Вадим Трикоз, 29.10.2020 00:02
    +11
    Стыдоба! Слабее команды в этой компании ЛЧ нету (ну разве что Мидтьюланд) и даже тут ничья. Играть с такой командой с начала второго тайма на удержание, ни единого удара по воротам, ни единого момента - просто позор какой-то....В конце еще и проиграть могли....После первого тайма думал легко на контратаках доведут дело до разгрома, но атаковать видать указки не было, автобус 45 минут вот и весь план на игру.....Крах....
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 28.10.2020 23:57
    +11
    Первый косяк румына
    Упустить абсолютно выигранный матч
    Где замены ?
    Гармаш вместо Буяльского когда на поле есть Сидорову с ЖК ?
    Вместо того чтобы спокойно забить третий , мы с горем пополам увезли ничью
    Я так и не понял что было во втором тайме после 60 минуты в исполнении Динамо ....
    П.С. Суркис , не забудь ещё в рассказать как ты любишь футбол , а потом зажать бабла на трансфер . Скоро у Динамо 12 летние играть буду
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 28.10.2020 23:56
    +11
    До перерыва играли круто, а затем просто ужасно. Мирча с заменами непонятно почему тянул, учитывая что на скамейке хорошие футболисты Вербич и Родригес. За второй тайм команде двойка, видимо посчитали победа в кармане
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.10.2020 23:55
    +11
    Бляцкий Сидор.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 28.10.2020 23:55
    +11
    Спасибо дауну Сидорчуку, придурок редкостный.
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 29.10.2020 00:06
    +10
    Но самое дно это Супряга. Какая серия А? Какая Болонья? Чудак для Днепр1 подходит но не выше
    Ссылка
    romeo_xai
      romeo_xai, 29.10.2020 00:05
    +10
    Впізнаю старе-добре ДК
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 28.10.2020 23:57
    +10
    А после 1 тайма болелы ДК уже обыгрывать Барсу, Интер собирались)
    Первый тайм провальный от Ференца, а по сути два равных клуба
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    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 28.10.2020 23:57
    +10
    Позор! Этот матч Динамо было обязано выигрывать, ну а тренеру стоило бы по раньше делать замены. Неужели не видно было, что многие игроки просто уже наелись?
    Ссылка
    Милан Милан
    online
      Милан Милан, 29.10.2020 00:14
    +9
    Луческу виноват. Выход Белуце это вообще! Человек ни одного матча не провел и сразу в такую игру!
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