Тренер новый, проблемы старые. Динамо упустило победу над Ференцварошом

Очные противостояния «Динамо» с «Ференцварошом» сразу после жеребьевки стали называть ключевыми в контексте борьбы за третье место группы G. Конечно, андердоги квартета попытаются потрепать нервы «Ювентусу» и «Барселоне», но реальных шансов выйти в плей-офф у киевского и будапештского коллективов, откровенно скажем, немного. Еще одной изюминкой матча стала дуэль Сергея Реброва и Мирчи Луческу, которые не так уж и давно соперничали в чемпионате Украины.

Киевляне активно начали встречу, хотя первый острый момент состоялся у ворот Дениса Бойко. Это Исаел из левого угла штрафной киевского клуба пробил в руки голкиперу. Хозяева поля попытались установить контроль над мячом, чему «бело-синие» особо не препятствовали, выжидая возможности для проведения контратак. В завершающей стадии одной из них был близок к успеху Караваев. После мягкого наброса от Буяльского защитник в штрафной на приеме обыграл оппонента, но пробил с шансом на сейв для голкипера, которым Дибуш благополучно воспользовался.

Киевляне агрессивно выглядели в атаке, и это вскоре принесло результат. После навеса Де Пены по воротам бил Буяльский, и мяч попал в руку Харатину. Арбитр указал на 11-тиметровую отметку, а пенальти хладнокровным ударом реализовал Цыганков. После взятия ворот гости заиграли еще увереннее, установив территориальное преимущество на поле.

Второй гол «бело-синие» организовали на контратаке. Кендзера запустил в прорыв по правому флангу Буяльского, который прострелил на дальнюю штангу в направлении Де Пены. Перед уругвайцем находился Ловренчич, который неудачно выбил мяч, и от ноги игрока «Динамо» футбольный снаряд залетел в ворота.

Что происходило в раздевалке «Ференцвароша» в перерыве догадаться несложно: Сергею Реброву было, о чем поговорить со своими подопечными. А вот, что произошло с футболистами киевского коллектива во втором тайме, объяснить очень трудно. Предположим, «бело-синие» стали действовать по результату, сделав акцент на сохранность своих ворот. Но этого сделать не удалось, а от той команды, которая обеспечила себе комфортное преимущество в первой половине встречи, не осталось и следа. Ноль ударов по воротам соперников во втором тайме – таков еще один плачевный итог игры киевлян после перерыва.

А игра хозяев поля изменилась, она стала более разнообразной. И результат не заставил себя долго ждать. Зубков нашел в штрафной «Динамо» Нгуена, которому никто не помешал принять мяч, развернуться и нанести точный удар. После этого «фради» продолжили атаковать, но киевляне справлялись с давлением соперников. Гости разрушали атаки хозяев поля, а сами совсем не преуспели в созидании. При этом освежать игру заменами тренерский штаб Мирчи Луческу не спешил. Наверное, зря.

Впрочем, и такое «Динамо» могло отстоять победный результат. Но концовка поединка стала настоящей катастрофой для киевского клуба. Сначала в безобидной ситуации Сидорчук сыграл в ногу соперника. Фол был грубым, и полузащитник получил от арбитра желтую карточку, которая стала для Сидорчука второй в матче. Подопечные Реброва побежали вырывать ничью и добились своего. Удар из-за штрафной у Мака не получился, но мяч долетел до Лайдуни, который… тоже не сумел как следует попасть по мячу. Но выбить футбольный снаряд никто из «динамовцев» не сумел, а Боли этим сполна воспользовался, сравняв результат. Была небольшая надежда на оффсайд у форварда, но повтор снял все вопросы: только появившийся на поле Белуцэ, для которого это был дебют в составе «Динамо», не выдержал линию. Более того, «фради» едва не вырвали победу, но свою команду выручил Бойко, выбивший мяч из-под перекладины на пятой компенсированной минуте.

Выездная ничья – вполне приемлемый результат в контексте борьбы за третье место в группе. Но по понятным причинам набранное очко в Будапеште не может нас удовлетворять. Удручают и пропущенный гол на 90-й минуте, и действия киевлян во втором тайме. Тренерскому штабу Мирчи Луческу предстоит разобраться в причинах такой игры. И сделать это нужно в кратчайшие сроки – через неделю «бело-синих» ждет испытание «Барселоной».

Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур.

«Ференцварош» – «Динамо» – 2:2

Токмак Нгуен (59), Франк Боли (90) – Виктор Цыганков (28, пенальти), Карлос Де Пена (41)

Сомалия (13), Марсель Хайстер (21), Игорь Харатин (26), Аисса Лайдуни (71), Токмаг Нгуен (72) – Сергей Сидорчук (52), Виталий Буяльский (76)

Сергей Сидорчук (86, две желтые карточки)

«Ференцварош»: Дибуш, Ловренчич (Ботко, 87), Блажич, Ковачевич (Двали, 87), Хайстер, Харатин (Лайдуни, 65), Сомалия, Зубков, Шигер (Мак, 73), Нгуен, Исаел (Боли, 73).

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Попов, Забарный, Караваев, Сидорчук, Шапаренко (Белуцэ, 89), Цыганков (Родригес, 93), Буяльский (Гармаш, 82), Де Пена, Супряга (Вербич, 89).

Арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Стадион «Гроупама Арена» (Будапешт, Венгрия)

ФЕРЕНЦВАРОШ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА