Андрей ПЯТОВ: «Завершать карьеру после Евро-2021 не планирую»

Голкипер «Шахтера» в эксклюзивном интервью Sport.ua опроверг слухи о завершении карьеры после Евро-2021, рассказал, как перенес COVID-19 и похвалил Трубина за матч против «Интера».

Начали мы разговор с Андреем с появившейся вчера информации о том, что он якобы планирует завершить карьеру сразу после Евро-2021.

— Прокомментируйте информацию о том, что вы планируете завершить карьеру после Евро-2021. Это правда?

— Нет, это точно не соответствует действительности. Взвесив все факты, понимаю, почему появилась эта информация. На мой взгляд, немного некрасиво говорить о том, чего нет на самом деле. Пиарить этих людей я точно не буду, но еще раз убедился, что честь и достоинство есть не у всех.

— Насколько я понимаю, вы сами для себя еще не решили, когда повесите перчатки на гвоздь. Правильно?

— Да. Во время карантина я общался с Игорем Цыганыком и говорил, что как для игрока сборной Евро-2021 для меня, наверное, будет последним турниром. Но то, что я завершаю карьеру следующим летом, как написали, это – нонсенс. Как минимум, это некорректно по отношению ко мне.

— Не связываете для себя подобные «инсайды» со слухами о возможном переходе в «Шахтер» голкипера «Ворсклы» Дмитрия Ризныка?

— Этот вопрос нужно задавать тем, кто такие «инсайды» выдает. Может, эти люди сами расскажут. Я бы не хотел в эти околофутбольные моменты углубляться. Пусть это остается на их совести.

— Вы говорили, что для вас примером в плане вратарского мастерства является Джанлуиджи Буффон, который и в свои 42 года выходит на поле..

— Для меня не только Буффон является примером, но и Саша Шовковский, который за свою карьеру достиг многого и играл на высоком уровне очень долго. Сколько я буду играть? Все будет зависеть от настроя и от травм. Слава Богу, травмы обходят стороной. Да, Covid-19 немного выбил из колеи, у нас многие в команде переболели и сейчас набирают кондиции. В то же время наши молодые игроки воспользовались шансом в Лиге чемпионов – в матчах с «Реалом» и «Интером» показали, чего они стоят. Я очень горд тем, что в «Шахтере» подрастает такая молодежь.

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— После полуфинала Лиги Европы, в котором «Шахтер» пропустил от «Интера» 5 мячей, удалось сыграть на ноль. Сделали правильные выводы?

— Конечно. Выводы мы делаем из каждого поражения – и игроки, и тренерский штаб. Показали запредельную самоотдачу, возможно, чем-то жертвовали, но добились положительного результата.

— Есть мнение, что «Шахтер» в матчах с «Реалом» и «Интером» отошел от своего стиля – действовал максимально просто, осторожно и рационально. Согласны?

— Нет. «Шахтер» не может отходить от своего стиля – мы привыкли играть в атакующий футбол. С «Реалом» мы ведь могли забить пять мячей. Другое дело, что «Интер» играл не так, как «Реал». У Антонио Конте при потере мяча 8 игроков садится назад, закрывая зоны. Думаю, они смотрели игру с «Реалом», видели, что наши быстрые игроки могут убежать и найти свой шанс. Поэтому при потере мяча «Интер» очень активно отходил назад.

— «Интер» вчера с «Шахтером» играл не так, как в полуфинале Лиги Европы?

— Не могу сказать, что они многое поменяли. Судя по первому тайму, «Интер» играл приблизительно так, как и в полуфинале. Просто счет был 0:0 в первом тайме. И после перерыва и «Шахтер», и «Интер» играли осторожно. Во втором тайме у «Интера» было два момента, когда Толя Трубин спас. А так они не шли большими силами в атаку и особо не знали, что делать. В полуфинале же мы пропустили гол - и нужно было раскрываться. В свою очередь, «Интер» из пяти мячей три или четыре забил после наших потерь и обрезок.



ФК Шахтер. Анатолий Трубин

— Анатолий Трубин по версии Instat cтал лучшим игроком в составе «Шахтера». Он провел хороший матч?

— Конечно! Я ему сказал после игры об этом. Он сыграл уверенно. Для вратаря это – самое главное.

— После матча Луиш Каштру сказал, что на матч с «Интером» для него первым номером был Трубин. Чувствуете конкуренцию с его стороны?

— Конкуренция есть всегда! Все решает тренер: если он уверен в Трубине, значит, он его ставит. Если уверен во мне – ставит меня. Это все конкуренция. Мы заставляем друг друга повышать свою планку, работать и отдаваться в полную силу.

— С «Интером» Каштру выпустил тот же состав, который обыграл «Реал», хотя многие основные игроки уже вернулись в обойму. Сработало правило, что победный состав не меняют?

— (Улыбается). У португальцев такого правила нет. Думаю, это доверие тренера. Ребята своей игрой доказали, что достойны и заслужили этот шанс. У нас сейчас очень плотный график, матчи каждые три дня. Поэтому сейчас очень важно, чтобы те, кто перенес коронавирус, как можно быстрее набрали оптимальные кондиции. Вчера у нас все замены были вынужденные. Тайсон без разминки вышел на 15-й минуте и дал объем, закрывал свою зону, разгонял атаки. Его тоже, наверное, конкуренция заставляет действовать лучше.

Мы все профессионалы и понимаем: кто-то сегодня получает шанс, кто-то – завтра. Уверенность, что ты сто процентов в составе, расслабляет. Надеюсь, что конкуренция поможет нам стать сильнее как команде и, возможно, в этом году мы дойдем еще дальше в еврокубках.

— Молодые игроки на уровне шуток не подначивают: мол, сейчас мы играем, а вы сидите и ждите свой шанс?

— (Смеется). Нет, в этом плане все нормально. Может, кто-то и подначивает, но все это тепло воспринимается.

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— После двух туров «Шахтер» вместе с «Боруссией» возглавляет группу B…

— Теперь вы понимаете, какое значение будет иметь «спарка» с Менхенгладбахом. После жеребьевки Лиги чемпионов в «Шахтер» мало кто верил в группе с «Реалом», «Интером» и «Боруссией». Думаю, четыре очка после двух туром нам тоже никто не прогнозировал. Мы подняли и должны ее удерживать.

Помню, когда я только пришел в «Шахтер», мы обыграли в стартовых двух турах «Селтик» и «Бенфику», а потом четыре игры подряд проиграли и никуда не вышли.



ФК Шахтер. Андрей Пятов

— Перед жеребьевкой вы угадали двух соперников – «Боруссию» и «Интер». При этом из первой корзины хотели «Ливерпуль». Вы хотели для «Шахтера» «группу смерти»?

— Я понимал, что с нашим везением нам этого не избежать (смеется). «Ливерпуль» я хотел, потому что с ним не играл никогда. С «Интером» нам, наверное, после 0:5 судьба велела еще раз сыграть. А касательно «Боруссии» Менхенгладбах была чуйка, что они нам попадутся с четвертой корзины.

— Смотрели, как «Боруссия» едва не обыграла «Реал»?

— Нет. Я видел, что «Боруссия» ведет 2:0. Утром проснулся, смотрю счет – 2:2. Это еще раз подтверждает, что группа у нас очень непростая.

— Как вы перенесли коронавирус? Как ощущаете себя сейчас?

— Слава Богу, у меня все прошло нормально. Но две недели, пока не сдал позитивный тест, находился на самоизоляции за городом. Некоторые моменты, наверное, остались – легкие все равно не так работали, как нужно. Но уже я работаю в полную силу.