Катерина Бондаренко уступила на старте турнира в Техасе

Украинка прекратила борьбу на турнире ITF

  • 27.10.2020 01:50
  • 39 просмотров
  • 1 комментарий
Катерина Бондаренко уступила на старте турнира в Техасе
© БТУ. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко уступила в первом матче квалификации турнира ITF в Тайлере (Техас, США).

Украинка потерпела поражение от пятой сеяной Анкити Райны - 1:6, 1:6.

Ранее Катерина Бондаренко уступила в первом круге парного турнира ITF с призовым фондом $80,000 в Мэйконе (США).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 27.10.2020 02:38
    0
    треба закінчувати...
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 27.10.2020 02:38
    0
    треба закінчувати...
    Ссылка
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