Катерина Бондаренко уступила на старте турнира в Техасе

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко уступила в первом матче квалификации турнира ITF в Тайлере (Техас, США).
Украинка потерпела поражение от пятой сеяной Анкити Райны - 1:6, 1:6.
Ранее Катерина Бондаренко уступила в первом круге парного турнира ITF с призовым фондом $80,000 в Мэйконе (США).
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Источник — Sport.ua
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