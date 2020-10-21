Костюк и Бондаренко выбыли в первом круге парного турнира ITF в США

Украинские теннисистки Марта Костюк и Катерина Бондаренко проиграли свои матчи в первом круге парного турнира ITF с призовым фондом $80,000 в Мэйконе (США).
ITF. Мэйкон (США)
Парный разряд. Первый круг
Марта Костюк (Украина) / Усве Майтане Арконада (США) – Франческа Ди Лоренцо / Джейми Леб (США) – 6:0, 5:7, [7:10]
Катерина Бондаренко (Украина) / Ольга Говорцова (Беларусь) – Ингрид Нил / Кэтлин Уориски (США) – 5:7, 6:1, [7:10]
Украинка Марта Костюк также выступит в одиночном разряде турнира, первой ее соперницей будет Мари Бенуа (Бельгия).
Источник — Sport.ua
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