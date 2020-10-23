Надежда Киченок завершила борьбу на соревнованиях в Остраве

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила борьбу на хардовом Премьере в чешской Остраве.
В матче 1/4 финала парного разряда Надя в дуэте с Моникой Никулеску из Румынии уступила четвертым сеяным Кирстен Флипкенс и Деми Схюрс (Бельгия/Нидерланды).
Острава. 1/4 финала парного разряда
Надежда Киченок / Моника Никулеску – Кирстен Флипкенс / Деми Схюрс – 4:6, 6:7(3)
Ранее парный разряд покинули Людмила Киченок и Даяна Ястремская.
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Источник — Sport.ua
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