5-й тур
Тоттенхэм
3 : 3
Вест Хэм Юнайтед
18.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Сумасшедший камбэк. Как Вест Хэм отыграл у Шпор 3 гола за 10 минут

Андрей Ярмоленко вышел на замену на 77-й минуте, и игра перевернулась!

  • 18.10.2020 22:55
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ВИДЕО. Сумасшедший камбэк. Как Вест Хэм отыграл у Шпор 3 гола за 10 минут
© Twitter

В воскресенье, 18 октября, состоялся поединок 5-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» принимал «Вест Хэм». 

У «Тоттенхэма» дубль сделал Гарри Кейн (теперь у него 5 голов и 7 передач в сезоне). У «Шпор» дебютировал знаменитый Гарет Бэйл, вернувшийся недавно в клуб.

Украинец Андрей Ярмоленко вышел на замену и сыграл заключительные 15 минут матча. При этом его команда в концовке сумела отыграть три гола, пропущенных на старте матча. Ничью гостям принес феноменальный удар Лансини в девятку на 90+4 минуте. 

Смотрите видео голов и обзор матча «Тоттенхэм» – «Вест Хэм» – 3:3

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Ланзини (Вест Хэм Юнайтед).
85' ГОЛ ! Автогол забил Давинсон Санчес (Вест Хэм Юнайтед).
82' ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Бальбуэна (Вест Хэм Юнайтед).
16' ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Тоттенхэм).
8' ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Тоттенхэм).
2' ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
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Источник — YouTube

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