ВИДЕО. Сумасшедший камбэк. Как Вест Хэм отыграл у Шпор 3 гола за 10 минут

В воскресенье, 18 октября, состоялся поединок 5-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» принимал «Вест Хэм».
У «Тоттенхэма» дубль сделал Гарри Кейн (теперь у него 5 голов и 7 передач в сезоне). У «Шпор» дебютировал знаменитый Гарет Бэйл, вернувшийся недавно в клуб.
Украинец Андрей Ярмоленко вышел на замену и сыграл заключительные 15 минут матча. При этом его команда в концовке сумела отыграть три гола, пропущенных на старте матча. Ничью гостям принес феноменальный удар Лансини в девятку на 90+4 минуте.
Смотрите видео голов и обзор матча «Тоттенхэм» – «Вест Хэм» – 3:3
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Ланзини (Вест Хэм Юнайтед).
|85'
|ГОЛ ! Автогол забил Давинсон Санчес (Вест Хэм Юнайтед).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Бальбуэна (Вест Хэм Юнайтед).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Тоттенхэм).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Тоттенхэм).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
Источник — YouTube
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