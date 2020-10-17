18 октября в рамках пятого тура АПЛ на стадионе «Тоттенхэм» состоится лондонское дерби: в гости к «шпорам» пожалует «Вест Хэм».

Нынешний чемпионат соперники начали неудачно. Подопечные Моуринью в стартовом туре АПЛ дома уступили «Эвертону», а подопечные Мойеса тоже в родных стенах проиграли «Ньюкаслу». Неудачным получился для «Вест Хэма» и второй тур – поражение от «Арсенала». А вот у «Тоттенхэма» дела наладились, начиная со второго игрового дня – победа над «Саутгемптоном», ничья с «Ньюкаслом» и феноменальный разгром «МанЮнайтед» на «Олд Траффорд». Потрясающую форму набрали лидеры атаки команды Моуринью – Сон Хын Мин и Харри Кейн. На счету корейца в последних шести матчах (с учетом международных) – семь забитых голов, у форварда сборной Англии – восемь мячей в восьми поединках.

Прибавил с третьего тура и «Вест Хэм», в активе которого две крупные победы: над «Вулверхэмптоном» и «Лестером». До этого уже раздавались голоса об отставке Дэвида Мойеса, но после двух викторий над довольно серьезными оппонентами эти голоса затихли. Так что можно сказать, что соперники подходят к очному поединку не только в статусе соседей по турнирной таблице (хозяева имеют в своих «закромах» семь баллов и шестое место, гости – шесть очков и десятую строчку в табели о рангах), но и в хорошем расположении духа.

Несмотря на то, что в последнее время команды решают, в общем-то, противоположные задачи – «шпоры» борются за попадание в топ-четверку, а «молотобойцы» - за сохранение элитной прописки, матчи между ними проходят в острой и конкурентной борьбе. В двадцати последних очных поединках – десять побед на счету «Тоттнэма» и семь в активе «Вест Хэма», еще три матча завершились вничью. Однако в минувшем сезоне оба поединка завершились победами «черно-белых» - 3:2 и 2:0.

Дисквалифицированных игроков на этот матч нет, а вот травмированные по обе стороны «баррикад» есть. У «Тоттенхэма» под вопросом участие в матче Дайера. Вернувшийся из «Реала» в родной клуб Бэйл тоже поначалу прописался в лазарете, но за несколько дней до начала поединка начал активно тренироваться. Выйдет ли звездный игрок сборной Уэльса и бывший лидер «Мадрида» на игру против «Вест Хэма» - главная интрига этого поединка.

В коллективе Мойеса тоже есть кадровые пробоины. Травмированы Фредерикс и Масуаку. Под вопросом участие в поединке и нашего Ярмоленко. Но по другой причине: Андрей сейчас не попадает в основу команды.

Ориентировочные составы:

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Регилон, Алдервейрелд, Санчес, Ндомбеле, Хейбьерг, Сон Хын Мин, Уинкс, Бэйл, Кейн

«Вест Хэм»: Фабианьски, Доусон, Огбонна, Диоп, Крессуэл, Цоуфал, Форнальс, Боуэн, Соучек, Райс, Антонио.

18 октября, воскресенье