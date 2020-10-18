Ярмоленко остался в резерве на матч Вест Хэма против Тоттенхэма. Как и Бэйл

В воскресенье, 18 октября, состоится поединок 5-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» примет «Вест Хэм».
Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
Тоттенхэм – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Стали известны стартовые составы команд.
Украинский хавбек Андрей Ярмоленко остался в резерве гостей. Гарет Бэйл – в запасе у хозяев поля.
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