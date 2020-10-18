Ярмоленко остался в резерве на матч Вест Хэма против Тоттенхэма. Как и Бэйл

Стартовый свисток в матче АПЛ прозвучит 18 октября в 18:30

  • 18.10.2020 17:45
  • 526 просмотров
  • 5 комментариев
Ярмоленко остался в резерве на матч Вест Хэма против Тоттенхэма. Как и Бэйл
© Twitter. Андрей Ярмоленко

В воскресенье, 18 октября, состоится поединок 5-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» примет «Вест Хэм».

Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Тоттенхэм – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Стали известны стартовые составы команд.

Украинский хавбек Андрей Ярмоленко остался в резерве гостей. Гарет Бэйл – в запасе у хозяев поля.

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 18.10.2020 18:10
    0
    DKTheBest2, 18.10.2020 17:48
    А могло бути по-іншому? Я не про Бейла.
    Пробейл такий самий...
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.10.2020 17:59
    +1
    Александр Шевченко, 18.10.2020 17:49
    В этом матче только три вопроса, сколько забьет Сон, сколько ассистов отдаст Кейн и на сколько минут выпустят Андрея
    к примеру, в прошлом матче его даже на поле не выпустили...
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 18.10.2020 17:57
    0
    Вест Хэм последние 2 игры выиграл. Могут и удивить Тоттенхэм.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 18.10.2020 17:49
    0
    В этом матче только три вопроса, сколько забьет Сон, сколько ассистов отдаст Кейн и на сколько минут выпустят Андрея
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 18.10.2020 17:48
    0
    А могло бути по-іншому? Я не про Бейла.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.10.2020 17:59
    +1
    Александр Шевченко, 18.10.2020 17:49
    В этом матче только три вопроса, сколько забьет Сон, сколько ассистов отдаст Кейн и на сколько минут выпустят Андрея
    к примеру, в прошлом матче его даже на поле не выпустили...
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 18.10.2020 18:10
    0
    DKTheBest2, 18.10.2020 17:48
    А могло бути по-іншому? Я не про Бейла.
    Пробейл такий самий...
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 18.10.2020 17:57
    0
    Вест Хэм последние 2 игры выиграл. Могут и удивить Тоттенхэм.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 18.10.2020 17:49
    0
    В этом матче только три вопроса, сколько забьет Сон, сколько ассистов отдаст Кейн и на сколько минут выпустят Андрея
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 18.10.2020 17:48
    0
    А могло бути по-іншому? Я не про Бейла.
    Ссылка
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