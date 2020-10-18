Виктория Дема выиграла турнир ITF в Шарм-эш-Шейхе

Украинка стала победительницей в парном разряде

  • 18.10.2020 17:58
  • 397 просмотров
  • 2 комментария
Виктория Дема выиграла турнир ITF в Шарм-эш-Шейхе
© ФТУ. Виктория Дема

Украинка Виктория Дема стала победительницей в парном разряде турнира ITF с призовым фондом $15,000 в Египте.
 
В финальном матче украинка и Мартина Кубка из Польши обыграли представительниц Великобритании Эмили Арбутнотт и Фрею Кристи: 6:4, 6:3.
 
Отметим, что для теннисисток это был первый совместный турнир. Дема записала в актив третий парный титул ITF: в 2018 году 19-летняя киевлянка победила в Каире, а в прошлом сезоне выиграла в турнир в Анталье.

Читайте также: Шарм-эш-Шейх. Познихиренко взяла титул в одиночке, мужчины – в паре

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alehandro
      Alehandro, 18.10.2020 18:32
    0
    Alehandro, 18.10.2020 18:31
    Да я смотрю,Шарм прям для наших девочек фартовый: уже второй титул за этот месяц
    аа... и мужики ж ещё в парах выиграли) совсем-совсем фартовый)
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 18.10.2020 18:31
    0
    Да я смотрю,Шарм прям для наших девочек фартовый: уже второй титул за этот месяц
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 18.10.2020 18:32
    0
    Alehandro, 18.10.2020 18:31
    Да я смотрю,Шарм прям для наших девочек фартовый: уже второй титул за этот месяц
    аа... и мужики ж ещё в парах выиграли) совсем-совсем фартовый)
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 18.10.2020 18:31
    0
    Да я смотрю,Шарм прям для наших девочек фартовый: уже второй титул за этот месяц
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности