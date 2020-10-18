Виктория Дема выиграла турнир ITF в Шарм-эш-Шейхе

Украинка Виктория Дема стала победительницей в парном разряде турнира ITF с призовым фондом $15,000 в Египте.
В финальном матче украинка и Мартина Кубка из Польши обыграли представительниц Великобритании Эмили Арбутнотт и Фрею Кристи: 6:4, 6:3.
Отметим, что для теннисисток это был первый совместный турнир. Дема записала в актив третий парный титул ITF: в 2018 году 19-летняя киевлянка победила в Каире, а в прошлом сезоне выиграла в турнир в Анталье.
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Источник — Большой теннис Украины
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