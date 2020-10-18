6-й тур
Хетафе
1 : 0
Барселона
17.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Хетафе - Барселона - 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

  • 18.10.2020 12:37
  • 450 просмотров
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Хетафе - Барселона - 1:0. Видео гола и обзор матча
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«Барселона» вслед за «Реалом» проиграла в матче 6-го тура чемпионата Испании. Если мадридцы уступили «Кадису» 0:1, то каталонцы с тем же счетом проиграли «Хетафе».

«Реал» имеет 10 очков, а «Барселоны» 7 пунктов, но у обеих команд есть матчи в запасе.

Чемпионат Испании. 6-й тур.

Хетафе - Барселона 1:0
Гол: Мата, 56 (с пен)

Барселона: Нето, Серхи (Пуиг, 87), Пике, Ленгле, Дест, Бускетс, Педри (Коутиньо, 62), де Йонг (Брэйтуэйт, 80), Дембеле (Фати, 62), Месси, Гризманн (Тринкао, 80)

События матча
56' ГОЛ ! С пенальти забил Хайме Мата (Хетафе).
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Виталий Петровский, Sport.ua

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