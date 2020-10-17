6-й тур
Реал Мадрид
0 : 1
Кадис
17.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Внезапно. Реал перед Шахтером проиграл в чемпионате Испании

Мадридская команда уступила на своем поле

  • 17.10.2020 21:27
  • 2892 просмотра
  • 8 комментариев
Внезапно. Реал перед Шахтером проиграл в чемпионате Испании
© marca.com

В матче чемпионата Испании «Реал» неожиданно проиграл «Кадису», который на выезде сумел забить один быстрый гол и удержал свое преимущество.

Команда Зинедина Зидана не в лучшем настроении подходит к матчу с «Шахтером» в Лиге чемпионов 21-го октября.

Чемпионат Испании. 6-й тур.

Реал - Кадис 0:1
Гол: Лосано, 16

Реал: Куртуа, Начо, Варан, Рамос (Милитао, 46), Марсело, Модрич (Вальверде, 46), Кроос (Йович, 83), Иско (Каземиро, 46), Винисиус, Лукас Васкес (Асенсио, 46), Бензема

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Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    Andy_P
    online
      Andy_P, 17.10.2020 22:28
    0
    Sty. 1e, 17.10.2020 21:59
    у вівторок від Ювентуса
    Боюсь - и там и там...
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 17.10.2020 22:27
    0
    A.V., 17.10.2020 21:33
    Уявляю, скільки прилетить колорадам в сеерду!!!
    Уявляй на х...А сколько будет и будет..За свой переживай..
    Ссылка
    Sty. 1e
    online
      Sty. 1e, 17.10.2020 21:59
    +1
    A.V., 17.10.2020 21:33
    Уявляю, скільки прилетить колорадам в сеерду!!!
    у вівторок від Ювентуса
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 17.10.2020 21:54
    +4
    Это плохо.... Лучше бы они Шахтёру проиграли.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 17.10.2020 21:53
    -3
    Це Вам за те що Луніна не поставили в основі!
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    realpidrid
      realpidrid, 17.10.2020 21:49
    +3
    А состав Кадиса не надо писать? Что за неуважение к клубу Примеры???
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    A.V.
      A.V., 17.10.2020 21:33
    -4
    Уявляю, скільки прилетить колорадам в сеерду!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 17.10.2020 21:28
    -1
    Реал в розовой форме сыграл как бабы!!!
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 17.10.2020 21:54
    +4
    Это плохо.... Лучше бы они Шахтёру проиграли.
    Ссылка
    realpidrid
      realpidrid, 17.10.2020 21:49
    +3
    А состав Кадиса не надо писать? Что за неуважение к клубу Примеры???
    Ссылка
    Sty. 1e
    online
      Sty. 1e, 17.10.2020 21:59
    +1
    A.V., 17.10.2020 21:33
    Уявляю, скільки прилетить колорадам в сеерду!!!
    у вівторок від Ювентуса
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 17.10.2020 22:28
    0
    Sty. 1e, 17.10.2020 21:59
    у вівторок від Ювентуса
    Боюсь - и там и там...
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 17.10.2020 22:27
    0
    A.V., 17.10.2020 21:33
    Уявляю, скільки прилетить колорадам в сеерду!!!
    Уявляй на х...А сколько будет и будет..За свой переживай..
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