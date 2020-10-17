Внезапно. Реал перед Шахтером проиграл в чемпионате Испании

В матче чемпионата Испании «Реал» неожиданно проиграл «Кадису», который на выезде сумел забить один быстрый гол и удержал свое преимущество.
Команда Зинедина Зидана не в лучшем настроении подходит к матчу с «Шахтером» в Лиге чемпионов 21-го октября.
Чемпионат Испании. 6-й тур.
Реал - Кадис 0:1
Гол: Лосано, 16
Реал: Куртуа, Начо, Варан, Рамос (Милитао, 46), Марсело, Модрич (Вальверде, 46), Кроос (Йович, 83), Иско (Каземиро, 46), Винисиус, Лукас Васкес (Асенсио, 46), Бензема
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Источник — Sport.ua
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