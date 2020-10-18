Зинедин ЗИДАН: «Нет объяснений, как мы это сделали»

В матче чемпионата Испании «Реал» неожиданно проиграл «Кадису», который на выезде сумел забить один быстрый гол и удержал свое преимущество.

Чемпионат Испании. 6-й тур.

Реал - Кадис 0:1

Гол: Лосано, 16

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение команды от «Кадиса»:

«Нет объяснений, как мы это сделали. Сыграли плохо, особенно в начале первого тайма, плохо сыграли весь матч.Теперь надо подумать о следующей игре. Этот вечер — плохой момент для всех игроков, и мы постараемся сыграть иначе в следующем матче».

В следующем туре «Реал» 24 октября в гостях сыграет с «Барселоной».