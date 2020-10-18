Реал Мадрид - Кадис - 0:1. Видео гола и обзор матча

В матче чемпионата Испании «Реал» неожиданно проиграл «Кадису», который на выезде сумел забить один быстрый гол и удержал свое преимущество.

Команда Зинедина Зидана не в лучшем настроении подходит к матчу с «Шахтером» в Лиге чемпионов 21-го октября.

Чемпионат Испании. 6-й тур.

Реал - Кадис 0:1

Гол: Лосано, 16

Реал: Куртуа, Начо, Варан, Рамос (Милитао, 46), Марсело, Модрич (Вальверде, 46), Кроос (Йович, 83), Иско (Каземиро, 46), Винисиус, Лукас Васкес (Асенсио, 46), Бензема