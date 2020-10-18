Рональд КУМАН: «Не люблю говорить о судьях»

Наставник «Барселоны» прокомментировал поражение от «Хетафе»

  • 18.10.2020 03:24
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Рональд КУМАН: «Не люблю говорить о судьях»
© ФК Барселона. Рональд Куман

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал поражение каталонского клуба в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:1).

«Мы не очень хорошо выступили во втором тайме поединка против «Хетафе», что стоило «Барселоне» результата. Были потери, два опасных момента, угловые. Ничего не могу сказать по поводу справедливости решения арбитра назначить пенальти, не люблю говорить о судьях, так как у каждого будет своя трактовка тех или иных моментов. У нас было очень мало моментов, в первом тайме «Барселона» смотрелась лучше. Нам было трудно создать больше возможностей для того, чтобы поразить ворота «Хетафе».

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Источник — Marca

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