6-й тур
Хетафе
1 : 0
Барселона
17.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Вслед за Реалом. Барселона минимально проиграла в матче Ла Лиги

Каталонцы уступили на выезде

  • 17.10.2020 23:54
  • 949 просмотров
  • 9 комментариев
Вслед за Реалом. Барселона минимально проиграла в матче Ла Лиги
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«Барселона» вслед за «Реалом» проиграла в матче 6-го тура чемпионата Испании. Если мадридцы уступили «Кадису» 0:1, то каталонцы с тем же счетом проиграли «Хетафе».

Соперник выиграл благодаря голу с пенальти.

«Реал» имеет 10 очков, а «Барселоны» 7 пунктов, но у обеих команд есть матчи в запасе.

Чемпионат Испании. 6-й тур.

Хетафе - Барселона 1:0
Гол: Мата, 56 (с пен)

Барселона: Нето, Серхи (Пуиг, 87), Пике, Ленгле, Дест, Бускетс, Педри (Коутиньо, 62), де Йонг (Брэйтуэйт, 80), Дембеле (Фати, 62), Месси, Гризманн (Тринкао, 80)

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 18.10.2020 00:55
    0
    Это же кто-то отважный сделал пресс на Хетафе и Кадис, теперь миллионы считает)
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 18.10.2020 00:48
    0
    _NATSGUL_, 18.10.2020 00:13
    Не думаю, что это стратегия - это просто состояние дел в клубе(это я про Барсу).
    Пришел очередной физрук в Барсу, очередное "Барселоновское сердце", а результат всё тот же - плачевный.
    Гризман и Де Йонг в каждой игре худшие в команде(один не в состоянии забить голы, а второй привозит голы в свои ворота), но на следующий матч всё равно выходят в основе. Как по мне - это признак бездарности тренера: ставить в основу по именам(или любимчикам), а не по игре в прошлых матчах.
    Отдельное место занимает трансферы в клубе. Каждый сезон я думаю, что хуже покупок/продаж быть не может, но Барса всё дальше пробивает дно.
    Продавать (вернее отдавать) Суареса, Артуро, Ракитича, которые были одними из лучших в прошлом сезоне, но при этом покупать днище в лице - Педри, Тринкао и прочих мудней...
    Ну позливали хороших гравців, хто грати має? Повертати престиж клубу, все таке.
    Це питання цікавило з самого початку цирку з трансферами, відповіді поки що не видно
    Ссылка
    Maxcrimea10
      Maxcrimea10, 18.10.2020 00:15
    0
    Реальный шанс атлетов взять чемпионат с такой игрой лидеров
    Ссылка
    _NATSGUL_
      _NATSGUL_, 18.10.2020 00:13
    0
    Не думаю, что это стратегия - это просто состояние дел в клубе(это я про Барсу).
    Пришел очередной физрук в Барсу, очередное "Барселоновское сердце", а результат всё тот же - плачевный.
    Гризман и Де Йонг в каждой игре худшие в команде(один не в состоянии забить голы, а второй привозит голы в свои ворота), но на следующий матч всё равно выходят в основе. Как по мне - это признак бездарности тренера: ставить в основу по именам(или любимчикам), а не по игре в прошлых матчах.
    Отдельное место занимает трансферы в клубе. Каждый сезон я думаю, что хуже покупок/продаж быть не может, но Барса всё дальше пробивает дно.
    Продавать (вернее отдавать) Суареса, Артуро, Ракитича, которые были одними из лучших в прошлом сезоне, но при этом покупать днище в лице - Педри, Тринкао и прочих мудней...
    Ссылка
    VK-Sport
      VK-Sport, 18.10.2020 00:09
    +2
    В Италия похожая хрень: Интер, Лацио и Аталанта тоже проиграли...Юве ничью сыграл...
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 18.10.2020 00:03
    +1
    VK-Sport, 17.10.2020 23:58
    Накануне матчей ЛЧ и Реал, и Барса, и Севилья проиграли по 0-1...Цирк какой то!
    А как в прошлом туре дружно Ливерпуль и МЮ с разницей в 5 голов слили?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 18.10.2020 00:02
    -4
    Ligeros-Partagas, 18.10.2020 00:00
    Не цирк, а стратегия на ЛЧ.
    Ссылка
    Ligeros-Partagas
      Ligeros-Partagas, 18.10.2020 00:00
    0
    Не цирк, а стратегия на ЛЧ.
    Ссылка
    VK-Sport
      VK-Sport, 17.10.2020 23:58
    +3
    Накануне матчей ЛЧ и Реал, и Барса, и Севилья проиграли по 0-1...Цирк какой то!
    Ссылка
    VK-Sport
      VK-Sport, 17.10.2020 23:58
    +3
    Накануне матчей ЛЧ и Реал, и Барса, и Севилья проиграли по 0-1...Цирк какой то!
    Ссылка
    VK-Sport
      VK-Sport, 18.10.2020 00:09
    +2
    В Италия похожая хрень: Интер, Лацио и Аталанта тоже проиграли...Юве ничью сыграл...
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 18.10.2020 00:03
    +1
    VK-Sport, 17.10.2020 23:58
    Накануне матчей ЛЧ и Реал, и Барса, и Севилья проиграли по 0-1...Цирк какой то!
    А как в прошлом туре дружно Ливерпуль и МЮ с разницей в 5 голов слили?
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 18.10.2020 00:55
    0
    Это же кто-то отважный сделал пресс на Хетафе и Кадис, теперь миллионы считает)
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 18.10.2020 00:48
    0
    _NATSGUL_, 18.10.2020 00:13
    Не думаю, что это стратегия - это просто состояние дел в клубе(это я про Барсу).
    Пришел очередной физрук в Барсу, очередное "Барселоновское сердце", а результат всё тот же - плачевный.
    Гризман и Де Йонг в каждой игре худшие в команде(один не в состоянии забить голы, а второй привозит голы в свои ворота), но на следующий матч всё равно выходят в основе. Как по мне - это признак бездарности тренера: ставить в основу по именам(или любимчикам), а не по игре в прошлых матчах.
    Отдельное место занимает трансферы в клубе. Каждый сезон я думаю, что хуже покупок/продаж быть не может, но Барса всё дальше пробивает дно.
    Продавать (вернее отдавать) Суареса, Артуро, Ракитича, которые были одними из лучших в прошлом сезоне, но при этом покупать днище в лице - Педри, Тринкао и прочих мудней...
    Ну позливали хороших гравців, хто грати має? Повертати престиж клубу, все таке.
    Це питання цікавило з самого початку цирку з трансферами, відповіді поки що не видно
    Ссылка
    Maxcrimea10
      Maxcrimea10, 18.10.2020 00:15
    0
    Реальный шанс атлетов взять чемпионат с такой игрой лидеров
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 18.10.2020 00:13
    0
    Не думаю, что это стратегия - это просто состояние дел в клубе(это я про Барсу).
    Пришел очередной физрук в Барсу, очередное "Барселоновское сердце", а результат всё тот же - плачевный.
    Гризман и Де Йонг в каждой игре худшие в команде(один не в состоянии забить голы, а второй привозит голы в свои ворота), но на следующий матч всё равно выходят в основе. Как по мне - это признак бездарности тренера: ставить в основу по именам(или любимчикам), а не по игре в прошлых матчах.
    Отдельное место занимает трансферы в клубе. Каждый сезон я думаю, что хуже покупок/продаж быть не может, но Барса всё дальше пробивает дно.
    Продавать (вернее отдавать) Суареса, Артуро, Ракитича, которые были одними из лучших в прошлом сезоне, но при этом покупать днище в лице - Педри, Тринкао и прочих мудней...
    Ссылка
    Ligeros-Partagas
    online
      Ligeros-Partagas, 18.10.2020 00:00
    0
    Не цирк, а стратегия на ЛЧ.
    Ссылка
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