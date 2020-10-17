Вслед за Реалом. Барселона минимально проиграла в матче Ла Лиги

«Барселона» вслед за «Реалом» проиграла в матче 6-го тура чемпионата Испании. Если мадридцы уступили «Кадису» 0:1, то каталонцы с тем же счетом проиграли «Хетафе».
Соперник выиграл благодаря голу с пенальти.
«Реал» имеет 10 очков, а «Барселоны» 7 пунктов, но у обеих команд есть матчи в запасе.
Чемпионат Испании. 6-й тур.
Хетафе - Барселона 1:0
Гол: Мата, 56 (с пен)
Барселона: Нето, Серхи (Пуиг, 87), Пике, Ленгле, Дест, Бускетс, Педри (Коутиньо, 62), де Йонг (Брэйтуэйт, 80), Дембеле (Фати, 62), Месси, Гризманн (Тринкао, 80)
Источник — Sport.ua
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Пришел очередной физрук в Барсу, очередное "Барселоновское сердце", а результат всё тот же - плачевный.
Гризман и Де Йонг в каждой игре худшие в команде(один не в состоянии забить голы, а второй привозит голы в свои ворота), но на следующий матч всё равно выходят в основе. Как по мне - это признак бездарности тренера: ставить в основу по именам(или любимчикам), а не по игре в прошлых матчах.
Отдельное место занимает трансферы в клубе. Каждый сезон я думаю, что хуже покупок/продаж быть не может, но Барса всё дальше пробивает дно.
Продавать (вернее отдавать) Суареса, Артуро, Ракитича, которые были одними из лучших в прошлом сезоне, но при этом покупать днище в лице - Педри, Тринкао и прочих мудней...
Це питання цікавило з самого початку цирку з трансферами, відповіді поки що не видно
Пришел очередной физрук в Барсу, очередное "Барселоновское сердце", а результат всё тот же - плачевный.
Гризман и Де Йонг в каждой игре худшие в команде(один не в состоянии забить голы, а второй привозит голы в свои ворота), но на следующий матч всё равно выходят в основе. Как по мне - это признак бездарности тренера: ставить в основу по именам(или любимчикам), а не по игре в прошлых матчах.
Отдельное место занимает трансферы в клубе. Каждый сезон я думаю, что хуже покупок/продаж быть не может, но Барса всё дальше пробивает дно.
Продавать (вернее отдавать) Суареса, Артуро, Ракитича, которые были одними из лучших в прошлом сезоне, но при этом покупать днище в лице - Педри, Тринкао и прочих мудней...
Пришел очередной физрук в Барсу, очередное "Барселоновское сердце", а результат всё тот же - плачевный.
Гризман и Де Йонг в каждой игре худшие в команде(один не в состоянии забить голы, а второй привозит голы в свои ворота), но на следующий матч всё равно выходят в основе. Как по мне - это признак бездарности тренера: ставить в основу по именам(или любимчикам), а не по игре в прошлых матчах.
Отдельное место занимает трансферы в клубе. Каждый сезон я думаю, что хуже покупок/продаж быть не может, но Барса всё дальше пробивает дно.
Продавать (вернее отдавать) Суареса, Артуро, Ракитича, которые были одними из лучших в прошлом сезоне, но при этом покупать днище в лице - Педри, Тринкао и прочих мудней...
Це питання цікавило з самого початку цирку з трансферами, відповіді поки що не видно
Пришел очередной физрук в Барсу, очередное "Барселоновское сердце", а результат всё тот же - плачевный.
Гризман и Де Йонг в каждой игре худшие в команде(один не в состоянии забить голы, а второй привозит голы в свои ворота), но на следующий матч всё равно выходят в основе. Как по мне - это признак бездарности тренера: ставить в основу по именам(или любимчикам), а не по игре в прошлых матчах.
Отдельное место занимает трансферы в клубе. Каждый сезон я думаю, что хуже покупок/продаж быть не может, но Барса всё дальше пробивает дно.
Продавать (вернее отдавать) Суареса, Артуро, Ракитича, которые были одними из лучших в прошлом сезоне, но при этом покупать днище в лице - Педри, Тринкао и прочих мудней...
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