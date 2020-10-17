«Манчестер Сити» одержал минимальную победу над «Арсеналом» в рамках 5-го тура АПЛ. Матч состоялся на стадионе «Этихад». Единственный гол забил Рахим Стерлинг.
«Манчестер Сити» - «Арсенал» - 1:0
Гол: Стерлинг, 23.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Аке, Родри, Фоден, Стерлинг, Бернарду Силва, Марез, Агуэро (Гюндоган, 65).
«Арсенал»: Лено, Тирни, Бельерин, Габриэл, Давид Луиз, Сака, Джака (Томас, 83), Виллиан (Ляказетт, 69), Себальос, Пепе (Нкетиа, 83), Обамеянг.
Ранее в других матчах тура «Челси» потерял победу в игре с «Саутгемптоном», а «Ливерпуль» и «Эвертон» сыграли вничью - 2:2.
Источник — Sport.ua
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